Alerta por el aumento de casos de influenza en el país

La circulación de los virus respiratorios comienza a ser mayor en esta época del año y se sostiene el aumento de los casos de influenza tanto en la atención ambulatoria como en las internaciones, a expensas del subtipo A(H3N2), mientras que, en lo que refiere a la caracterización genómica, la ANLIS Malbrán detectó 15 nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K) entre las muestras enviadas de los casos confirmados en semanas anteriores.

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Según el informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, de esta manera, ya son 183 los casos detectados correspondientes a este subclado, de los cuales 150 corresponden al año en curso y representan el 91% de los casos de H3N2 secuenciados.

Esta variante mantiene una amplia distribución geográfica en 22 de las 24 jurisdicciones. Si bien 2025 este subclado predominó en las regiones Sur y Centro, en lo que va de 2026 la mayoría de las detecciones se concentran en NOA y Centro, consolidándose como la variante de influenza A(H3N2) casi exclusiva en las últimas semanas analizadas.

Las provincias que concentran la mayor cantidad de casos son Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con 28 casos (3 detectados en 2025 y 25 en 2026); Salta con 27 casos (todos detectados en lo que va de 2026); PBA con 24 casos (4 en 2025 y 20 en 2026); Tucumán con 19 casos (todos en 2026); y Mendoza con 17 casos (2 en 2025 y 15 en 2026).

Los síntomas que puede producir este tipo de gripe son tos persistente, seguida de congestión nasal, fiebre alta, decaimiento y molestias pulmonares, mientras que el cansancio extremo puede prolongarse incluso después de que la fiebre cede.

Ante la aparición de fiebre alta acompañada de decaimiento, dolores musculares y tos persistente, especialmente en personas de riesgo, se recomienda consultar al médico para un diagnóstico adecuado.

FUENTE: Agencia NA