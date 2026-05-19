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Robocalling: cómo funciona la modalidad de llamadas silenciosas usada para futuras estafas bancarias

Las llamadas automáticas que se cortan tras unos segundos buscan detectar líneas activas para luego utilizarlas en maniobras de fraude y robo de datos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las llamadas de números desconocidos que permanecen en silencio durante algunos segundos son llamadas “robocalling”.

Las llamadas de números desconocidos que permanecen en silencio durante algunos segundos son llamadas “robocalling”.

Las llamadas de números desconocidos que permanecen en silencio durante algunos segundos y luego se cortan comenzaron a multiplicarse y generan preocupación por su vínculo con nuevas modalidades de fraude telefónico. Detrás de estas comunicaciones se encuentra el llamado “robocalling”, un sistema automatizado que los delincuentes utilizan para identificar números activos y potenciales víctimas de futuras estafas bancarias.

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Aunque a simple vista puede parecer un error o una llamada accidental, el mecanismo tiene un objetivo concreto: comprobar si la línea pertenece a una persona que atiende el teléfono. Cuando alguien responde, el número queda registrado en bases de datos que luego son utilizadas para realizar maniobras fraudulentas más elaboradas.

Una vez identificadas las líneas activas, los estafadores vuelven a comunicarse haciéndose pasar por bancos, empresas reconocidas, billeteras virtuales o servicios conocidos. A través de distintos engaños, intentan generar confianza o preocupación en la víctima para obtener información sensible.

Entre las estrategias más frecuentes aparecen los supuestos premios, compras pendientes, bloqueos de cuentas o problemas urgentes que requieren una acción inmediata. En ese contexto, los delincuentes buscan acceder a datos personales, claves bancarias, códigos de seguridad o información financiera que les permita ingresar a cuentas y concretar estafas económicas.

Especialistas en ciberseguridad advierten que este tipo de maniobras crecieron en los últimos años debido al uso de sistemas automáticos capaces de realizar miles de llamadas en pocos minutos, aumentando así las probabilidades de encontrar víctimas.

Cómo evitar caer en este tipo de estafas

Para reducir riesgos y evitar fraudes telefónicos, los especialistas recomiendan adoptar algunas medidas preventivas:

  • No responder llamadas sospechosas o de números desconocidos.
  • Utilizar aplicaciones que identifiquen y bloqueen llamadas spam.
  • Nunca brindar datos personales, claves o información bancaria por teléfono.
  • Desconfiar de comunicaciones que prometan premios o planteen situaciones urgentes.
  • Cortar la llamada y contactar directamente a la empresa o banco ante cualquier duda.

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