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La banda de los falsos mecánicos: cómo operaban en todas sus estafas

Cinco personas oriundas de Perú fueron atrapadas y a disposición de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio porteño de Balvanera a cinco falsos mecánicos peruanos, de entre 23 y 48 años, acusados de intentar estafar a un jubilado. Fuentes policiales indicaron que uno de los sospechosos ya tenía una condena a prisión en suspenso por una maniobra similar.

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La modalidad consiste en interceptar a automovilistas en la vía pública, advertirles sobre supuestas fallas mecánicas y, a partir de ese engaño, cobrarles reparaciones inexistentes o innecesarias. En algunos casos, además, los delincuentes aprovechan la distracción para robar pertenencias del interior del vehículo.

En este caso, el operativo comenzó cuando personal de la División Investigaciones Comunales 3 observó movimientos sospechosos cerca de la esquina de General Urquiza y Venezuela. Allí, dos hombres estaban ubicados en veredas opuestas y se hacían señas, mientras un tercero hablaba por teléfono y vigilaba los alrededores.

Los efectivos advirtieron entonces que, a pocos metros, otros dos sospechosos, vestidos con mamelucos azules similares a los utilizados por mecánicos, manipulaban el auto de un hombre de 75 años. Al notar la presencia policial, intentaron guardar rápidamente las herramientas y retirarse del lugar, pero fueron detenidos.

Según relató la víctima, los sospechosos lo habían interceptado cuadras antes para advertirle sobre presuntas averías en su auto. Para darle verosimilitud a la maniobra, le mostraron piezas plásticas y metálicas que, según le dijeron, pertenecían a una de sus ruedas. Luego, se ofrecieron a reparar el supuesto desperfecto.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron herramientas, repuestos viejos y deteriorados utilizados para simular fallas mecánicas, cinco teléfonos celulares y tres mamelucos de trabajo.

En el caso intervinieron la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, a cargo del fiscal Martín Donoso Castex, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°38, a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini, que dispusieron la detención de los cinco imputados por el delito de “tentativa de estafa en flagrancia” y el secuestro de los elementos vinculados a la causa.

Fuentes policiales detallaron que uno de los detenidos, de 46 años, ya había sido arrestado a principios de julio del año pasado por una maniobra idéntica, en la que resultó víctima un hombre de 56 años. Por ese hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°22 lo condenó a dos años de prisión en suspenso por tentativa de estafa.

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