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Antesala del juicio

Caso Loan: la Justicia puso a la casa de la abuela Catalina en el centro de la investigación

Una inspección ocular se realizará el próximo martes en el domicilio ubicado en el paraje El Algarrobal de 9 de Julio, Corrientes

Por Agencia NA
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Una inspección ocular se realizará el próximo martes en la casa de Catalina, la abuela de Loan, en el paraje El Algarrobal de 9 de Julio, provincia de Corrientes, donde se llevó a cabo el almuerzo previo a la desaparición del niño ocurrida el 13 de junio de 2024.

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Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el procedimiento "permitirá al Tribunal adquirir un conocimiento directo del lugar" donde fueron los hechos, al tiempo que "aportará una dimensión concreta y territorial a las futuras declaraciones de imputados y testigos, así como a la valoración de tiempos, distancias y circunstancias relevantes del caso".

Además, los allegados al caso consignaron que se trata de "una medida ideal" porque se llevan a cabo con "anterioridad" al juicio oral fijado para el 16 de junio.

La inspección se hará en el campo de la abuela Catalina, el naranjal, el lugar donde encontraron el botín del menor de 5 años y el hotel en el que permanecieron alojados los primos.

Las defensas formularon planteos para posponer el comienzo del debate oral y público, pero fueron rechazados o resueltos a través de distintos acuerdos.

"El proceso sigue avanzando hacia esa fecha prevista", agregó la fuente ante la consulta de NA, mientras que precisó: "Las audiencias serán presenciales, se está preparando todo para que sea presencial, como los traslados de los imputados".

Los jueces que asumirán el debate son Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, al tiempo que también estarán los fiscales de la Unidad Fiscal de Corrientes Carlos Schaeffer y Tamara Ahimara Pourcel.

La exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el excapitán de la Armada Carlos Pérez; la tía de la víctima Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez; y el excomisario Walter Maciel serán juzgados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan.

Mientras que en el segundo grupo están: Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

FUENTE: Agencia NA

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