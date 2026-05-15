Conmoción en Las Casuarinas por un bebé que murió ahogado

Tristeza en Las Casuarinas -en 25 de Mayo - tras conocerse la muerte de un bebé de apenas dos meses dentro de una casa ubicada sobre Callejón del Bono. El hecho es investigado y, en principio, todo apunta a un accidente doméstico.

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Fuentes policiales confirmaron a Tiempo de San Juan que el pequeño se encontraba durmiendo mientras su madre realizaba tareas domésticas en la vivienda. De acuerdo a los primeros datos que trascendieron, la mujer fue a controlar al niño y descubrió que el bebé se habría ahogado.

En medio de la desesperación, la familia trasladó de urgencia al menor hasta el hospital de 25 de Mayo. Sin embargo, al arribar al centro de salud, los médicos constataron que el bebé ya no presentaba signos vitales y no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

La dramática situación provocó escenas de profundo dolor en la guardia del hospital. Según trascendió, la madre del pequeño sufrió varias descompensaciones y debió ser asistida por el personal médico.