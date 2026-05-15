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Internaron a una nena de 12 años por consumo de cocaína, marihuana y alcohol

El hecho fue denunciado por un pediatra del Hospital Municipal luego de que la menor fuera atendida. Investigan si la menor fue abusada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una grave denuncia por presunta intoxicación con drogas y alcohol a una nena de 12 años en Bahía Blanca es investigada por la fiscal Agustina Olguín, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 3, especializada en violencia de género y delitos sexuales, luego de que fuera atendida en el Hospital Municipal por un cuadro de convulsiones.

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Todo comenzó cerca de la medianoche del sábado, cuando un llamado al 911 alertó sobre una menor que convulsionaba en una vivienda del macrocentro bahiense. Según el relato del servicio médico que arribó al lugar, la nena estaba acompañada por sus hermanas de 11 y 6 años, sus padres y otros dos adultos. Los paramédicos decidieron trasladarla de inmediato al centro de salud.

Según confirmaron fuentes de la Fiscalía, el personal sanitario detectó que la paciente habría ingerido cocaína, marihuana y bebidas alcohólicas, lo que habría provocado las convulsiones por las que fue atendida inicialmente.

Tras conocerse los resultados de los estudios que le practicaron, se motivó el inicio inmediato de la investigación judicial y la intervención de la fiscalía especializada. El caso fue calificado como de extrema gravedad debido a la edad de la víctima y las sustancias involucradas.

Según detalló la fiscal Agustina Olguín, en declaraciones a Diario La Nueva, en un primer momento la menor se negó a ser revisada. Una posterior evaluación médica a cargo de personal de Policía Científica no detectó signos visibles de abuso sexual ni lesiones. Tampoco los médicos ni los familiares relataron que la niña hubiera mencionado alguna situación de ese tipo.

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Sin embargo, la fiscal ordenó pericias médicas y psicológicas complementarias, y consideró fundamental la declaración que la menor brindará en Cámara Gesell en los próximos días.

Según los relatos, la niña vive en un entorno familiar complejo. Los padres están separados. Su papá salió de prisión recientemente y, según la versión de la madre, la nena debía estar con él esa noche. Se trataba, al parecer, de la primera vez que la menor visitaba ese domicilio. Actualmente, la niña vive con su abuela materna.

“Supuestamente estaban compartiendo una cena, pero no tenemos otra información del contexto de la reunión”, adelantó la fiscal.

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