Cerraron el Paso Cristo Redentor por temporal con nieve: 700 camiones varados

La situación en la alta montaña de Mendoza se tornó crítica este viernes debido a un temporal con nevadas intensas y hielo.

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Esta circunstancia llevó a las autoridades a cerrar de manera preventiva el Paso Cristo Redentor por tiempo indefinido.

La circulación hacia Chile está totalmente suspendida. Las barreras, como la ubicada en Uspallata, se cerraron a primera hora del día y el túnel quedó inhabilitado.

Las consecuencias son evidentes: más de 700 camiones se encuentran varados en la ruta 7, en la zona de destilería y en la ruta 40.

Además, el Paso Pehuenche por Malargüe también se cerró de forma preventiva.

Las autoridades aconsejaron no viajar a la alta montaña y reprogramar cualquier viaje planeado, dado que los pronósticos indican que las tormentas de nieve continuarán todo el sábado y el fin de semana se mantendrá inestable.

Se prevén novedades en las próximas horas y actualizaciones para el domingo.

La comunidad deberá estar atenta a la información que se brinde desde las autoridades. Mientras tanto, desde Mendoza, se insta a la precaución.