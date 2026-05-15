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Tensión

Entre el hito del RIGI y el vacío político: el balance de la visita de Adorni a Mendoza

La inauguración del parque solar "El Quemado" quedó marcada por el plantón de Luis Caputo, de Luis Petri, y la distancia que marcaron con el jefe de Gabinete las autoridades provinciales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La inauguración del parque solar "El Quemado" en Las Heras, Mendoza, con la presencia de Manuel Adorni fue la menos conflictuado. Si bien el evento marcó la concreción del primer proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en el país, la jornada estuvo teñida por desprolijidades logísticas y un marcado vacío político por parte de figuras clave tanto del gobierno nacional como del provincial.

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El "blooper" del discurso: "Hagamos tiempo"

Uno de los momentos más comentados de la jornada fue la demora en el inicio del acto oficial. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se vio obligado a frenar su exposición ante la mirada de los presentes porque no contaba con el texto de su discurso a mano.

"Bueno... hasta que no me den mi discurso no puedo empezar. Así que hagamos tiempo", lanzó el funcionario, una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales. El acto se reanudó recién cuando una asesora le alcanzó el escrito, permitiéndole retomar un tono ceremonial y destacar la inversión de 220 millones de dólares en el parque solar.

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Ausencias de peso y "plantazos" de último momento

El balance político de la visita se vio afectado por ausencias significativas que alimentaron versiones de incomodidad en el oficialismo mendocino:

  • Luis Caputo: La presencia del ministro de Economía era la más esperada por el gobernador Alfredo Cornejo, pero canceló su participación a último momento, dejando a Adorni como el principal representante de la Casa Rosada.
  • Hebe Casado: La vicegobernadora de Mendoza fue una de las grandes ausentes del acto. Cabe recordar que Casado había pedido anteriormente la renuncia de Adorni, lo que hizo que su falta fuera interpretada como un gesto político deliberado.
  • Legisladores Nacionales: A diferencia de otras visitas de funcionarios nacionales, no asistió ningún legislador nacional, ni siquiera los representantes de La Libertad Avanza. Resultó llamativa la ausencia de Luis Petri, a quien Adorni mismo había apoyado como candidato a gobernador en una visita previa.

La frialdad de los anfitriones

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La incomodidad no solo se manifestó en las ausencias, sino también en el trato de quienes sí asistieron. El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, fue explícito en su distancia: no participó de la recorrida por el parque con Adorni, no subió al escenario y evitó sacarse fotos con él. El jefe comunal prefirió sentarse en la primera fila junto a su par de Lavalle, Edgardo González, para marcar su postura frente a las polémicas que rodean al jefe de Gabinete.

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo mantuvo las formas institucionales durante el acto, pero al finalizar se retiró en sentido contrario a las autoridades nacionales, dirigiéndose a una carpa de YPF sin brindar una conferencia de prensa conjunta.

Un cierre hermético

Tras su discurso —en el que defendió la reforma laboral, la Ley de Glaciares y el federalismo del RIGI—, Adorni optó por un retiro apresurado. El jefe de Gabinete evitó cualquier contacto con los periodistas, subiéndose directamente a la combi oficial en lo que fue descrito como una puesta "hermética" en una zona alejada de los centros urbanos.

Este hermetismo se da en un contexto donde Adorni enfrenta investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y uso indebido de fondos públicos, factores que, según fuentes del oficialismo, generaron malestar por "desviar" el eje de la importancia económica de la inauguración.

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