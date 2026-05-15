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Cruce

Kicillof: "Milei cuida un solo empleo, el de Adorni"

Lo dijo en el lanzamiento de la rama “Mujeres y diversidades” del Movimiento Derecho al Futuro en Ensenada.

Por Agencia NA
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El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en Ensenada el acto de lanzamiento de la rama “Mujeres y diversidades” de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF), donde criticó que el presidente Javier Milei “no cuida el empleo, cuida un solo empleo, el de (el jefe de Gabinete, Manuel) Adorni”.

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"Quieren instalar la crueldad, el autoritarismo, el sálvense quien pueda, el odio al otro", dijo sobre el oficialismo nacional.

Y agregó: "Desde su campaña que viene haciendo un ataque sistemático a las mujeres y las diversidades, contra sus derechos, contra sus conquistas. Hizo una burla permanente del movimiento de mujeres, uno de sus blancos permanentes y favoritos".

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