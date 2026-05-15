Kicillof: "Milei cuida un solo empleo, el de Adorni"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en Ensenada el acto de lanzamiento de la rama “Mujeres y diversidades” de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF), donde criticó que el presidente Javier Milei “no cuida el empleo, cuida un solo empleo, el de (el jefe de Gabinete, Manuel) Adorni”.

"Quieren instalar la crueldad, el autoritarismo, el sálvense quien pueda, el odio al otro", dijo sobre el oficialismo nacional.

Y agregó: "Desde su campaña que viene haciendo un ataque sistemático a las mujeres y las diversidades, contra sus derechos, contra sus conquistas. Hizo una burla permanente del movimiento de mujeres, uno de sus blancos permanentes y favoritos".

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