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Privatizaciones

Caputo anunció la adjudicación de concesiones viales: una por una, las empresas que se quedaron con el negocio

El ministro precisó que “son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100% privada.

Por Agencia NA
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El Ministerio de Economía adjudicó la gestión de dos sectores de la red vial nacional por un periodo de 20 años y las empresas seleccionadas se encargarán de las rutas bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

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La medida se oficializó mediante la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El documento ratifica el proceso de privatización de la empresa Corredores Viales SA, iniciado bajo el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Los nuevos operadores tienen la facultad de realizar la “construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario”.

Según la Comisión Evaluadora, las propuestas seleccionadas “se ajustan plenamente a las condiciones de los pliegos y resultan económicamente las más convenientes para el interés público”.

Tramo por tramo, las empresas que se quedaron con el negocio

La adjudicación para el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur, el consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA resultó ganador con una tarifa de $997 sin IVA.

En el Tramo Pampa, la adjudicación recayó en la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, con una oferta económica de $2.355,37 IVA.

En el Tramo Sur, el orden de mérito tras el ganador incluyó al consorcio de Panedile Argentina, Supercemento y Eleprint con una tarifa de $ 1.057,85.

En tercer lugar quedaron Benito Roggio e Hijos y Jose Chediack con $1.230,57, seguidos por Creditech y Construcciones Electromecánicas de Oeste con $1.248. La lista para este sector la completan CPC y Clear Petroleum con $ 1.297,52, y Vial Agro junto a Fontana Nicastro con $1.322,31.

Para el Tramo Pampa, el segundo lugar en el orden fue para CN Sapag y Víctor M. Contreras con una oferta de $2.477,77 pesos. Les siguieron CPC y Clear Petroleum con $2.659,92 y el grupo conformado por Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía con $2.975.

Los últimos puestos fueron para Vial Agro y Fontana Nicastro con $ 3.219, y el consorcio liderado por Concret Nor con $3.354.

La resolución indica que el proceso no recibió impugnaciones tras la apertura de los sobres económicos. La adjudicación permite, además, el desarrollo de actividades complementarias que generen ingresos adicionales para los concesionarios.

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