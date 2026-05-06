Caputo anunció una nueva inversión con el RIGI por más de US$10.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva inversión dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por más de US$10.000 millones, en medio de la gira por Estados Unidos junto al presidente Javier Milei.
La inversión vendrá por parte de la empresa petrolera Chevron.
El titular del Palacio de Hacienda mantuvo un encuentro con la directora de Finanzas de la empresa (CFO, por sus siglas en inglés), Eimar Bonner, y la directora de Asuntos Corporativos (CCAO, por sus siglas en inglés), Laura Lane. Junto a Caputo estuvieron el canciller Pablo Quirno y el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford.
“(Chevron) nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10.000 millones de dólares”, señaló el funcionario en sus redes.
Con este nuevo proyecto, ya son más de US$100.000 millones en inversiones presentadas dentro del RIGI, siendo más de 36 los proyectos exhibidos dentro de este programa.
El lunes, el Gobierno envió un proyecto de ley para eliminar, entre otras normativas, el Decreto 929/2013, conocido como el “Decreto Chevron”.
Firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner, este decreto permitió la asociación entre la empresa petrolera e YPF para desarrollar en el área Loma Campana, en Vaca Muerta.
La normativa, que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, permitía a las empresas que invirtieran más de US$1.000 millones en cinco años exportar un 20% de su producción sin retenciones.
El Ejecutivo busca eliminar este beneficio y unificar criterios bajo el marco del RIGI.
Milei partió el martes hacia Estados Unidos acompañado de su comitiva, donde será uno de los expositores en la Conferencia Anual del Instituto Milken y mantendrá reuniones con empresarios dedicados a las finanzas y la tecnología.
