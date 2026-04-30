Caputo se reunió con la reina Máxima y hablará en el Foro Llao Llao

En un evento fuera de agenda, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a Bariloche, en Río Negro, para formar parte del Foro Llao Llao, donde se espera que diserte, y mantuvo una reunión con la reina Máxima de Países Bajos en las últimas horas.

Datos Para Caputo, las exportaciones de bienes diferenciados son "las más altas en 13 años"

Fuentes de Economía confirmaron a Infobae que el titular del Palacio de Hacienda hablará este jueves durante la cena del exclusivo encuentro de empresarios , emprendedores y referentes destacados de distintas disciplinas.

“Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas”, escribió el funcionario en su cuenta oficial de X.

Antes de trasladarse al sur, Caputo había participado esta semana en el Congreso Económico Argentino que se llevó a cabo en el marco de ExpoEfi 2026. Allí, defendió el rumbo económico, aseguró que la inflación comenzó a bajar en abril y destacó las inversiones que se canalizan mediante el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

En su disertación, el jefe de la cartera económica reconoció que “el dato de actividad de febrero dio mal, pero veníamos de números récord. Tenemos que saber de dónde veníamos”. En efecto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 2,6% mensual durante el segundo mes del año.

Por otra parte, el disertante puso el foco en el sector externo al destacar: “Estamos en récord de exportaciones. El agro está en un boom de 160 millones de toneladas. Eso no es casualidad, es previsibilidad. Al agro cuando vos le das mejores perspectivas inmediatamente invierte. Vamos a seguir generando condiciones para que el campo tenga la renta que merece”.

En referencia al potencial del sector energético, Caputo proyectó que “solamente en energía, entre este año y 2035, vamos a tener más de USD 350.000 millones de superávit. No se si se toma conciencia de los números que estamos hablando”.

A su vez, remarcó que “en minería van a ser otros USD 161.000 millones de dólares de superávit. O sea, entre energía y minería hay casi un producto bruto por los próximos diez años”.

Sobre la inflación, el ministro de Economía vinculó la baja de la tasa de interés en pesos con el proceso de desinflación. “Es lo que nos hace ser optimistas”, remarcó, incluso tras el pico de 3,4% registrado por el Indec en marzo.

“Lo que nos hace ser optimistas en cuanto al proceso de desinflación es que normalmente, cuando la tasa de interés baja, el tipo de cambio sube, y cuando la tasa de interés sube, el tipo de cambio baja”, explicó el ministro. “Hemos visto un pico en marzo, pero definitivamente esperamos que a partir de abril el proceso de desinflación retome”, finalizó.

La agenda de Máxima en el Foro Llao Llao

Por su parte, la reina Máxima desarrolla una agenda centrada en la salud financiera durante su participación en el tradicional foro. En su rol de Secretaria General de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, mantuvo encuentros bilaterales con referentes de bancos, empresas fintech, del sector agrícola y plataformas tecnológicas de Argentina y el Cono Sur, donde abordó el aporte de estos actores para mejorar la situación financiera de los hogares.

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Frente a un auditorio compuesto por más de cien empresarios y emprendedores —incluyendo a algunos de los principales referentes económicos del país—, la monarca los Países Bajos participó como invitada central en el Foro Llao Llao. Durante su intervención, instó al sector privado a tomar un rol activo en la protección de la salud financiera de sus empleados, destacando la importancia de promover programas de formación que contribuyan a fortalecer las finanzas personales.

En el marco del evento, Máxima mantuvo una conversación con Federico Braun, presidente del consejo de administración de La Anónima y cofundador del Foro, con quien abordó la relevancia de iniciativas empresariales dirigidas a mejorar la resiliencia económica de las familias trabajadoras.

Qué es el Foro Llao Llao

El Foro Llao Llao nació como una iniciativa de Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, y reúne tanto al círculo de emprendedores de alto impacto agrupados en Endeavor como a destacados empresarios de diversos sectores.

El encuentro está compuesto por más de cien empresarios, referentes y especialistas de diversos sectores y generaciones. Dentro de su estructura cuenta con un Consejo de la Fundación integrado por figuras como Federico Braun, Gustavo D’Alessandro, Eduardo Elsztain, Guibert Englebienne, Marcos Galperin, Martin Migoya, Carlos Miguens, Luciano Nicora, Agustín Otero Monsegur y Karina Roman.

Este año el Foro amplía su alcance y, según los organizadores, “por primera vez suma referentes de distintos campos”. Entre los invitados se encuentran emprendedores convocados a través de Endeavor Argentina, como Nicolás Benenzon (Humand), Alejandro Zecler (Mendel), Bruno Ruyu (Teramot) y Tomás Mindlin (tapi).

El evento también contará con la presencia de destacados deportistas como David Nalbandian, Felipe Contepomi, Juan Martín Hernández y el joven ajedrecista Faustino Oro. Desde el ámbito cultural y musical, participará Charly Alberti, mientras que en el área científica estará Daniel Lauretta, investigador del Conicet responsable de un importante relevamiento en el lecho marino argentino.

El encuentro suma además a argentinos con proyección internacional, como Victoria Alonso, ex vicepresidenta de Marvel Studios y referente en la industria audiovisual global. El Foro recibirá, además, a figuras empresariales de la región, entre ellas Adriana Cisneros (Venezuela), CEO del Grupo Cisneros; Andrónico Luksic (Chile), presidente del Grupo Quiñenco; y Manfred Paulmann (Chile), miembro de la familia fundadora de Cencosud.