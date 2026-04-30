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Aumenta el servicio de agua y cloacas en San Juan: mirá los nuevos valores

A través del Boletín Oficial, la empresa OSSE anunció el nuevo incremento. Los valores no se actualizaban desde diciembre pasado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Aumentan los servicios de agua potable y cloacas en San Juan.

Aumentan los servicios de agua potable y cloacas en San Juan.

Desde mayo, la tarifa de agua y cloacas aumentará en San Juan. La información que autorizó el incremento solicitado por Obras Sanitarias (OSSE) fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia, donde se dio difusión sobre los nuevos costos. Cabe destacar que, la última vez que se aplicó un aumento en las tarifas fue en diciembre del año pasado.

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Desde la empresa aclararon que, el incremento que ronda el 10 por ciento, se determinó según “los valores y parámetros fueron actualizados en base a la evolución de los costos y al análisis de equilibrio económico financiero de la Sociedad. En razón del aumento en esos costos por prestación del servicio, producido desde la última actualización de tarifas, resulta necesario reajustar el valor de las mismas”.

Por otra parte, aseguraron que, la medida resulta, “indispensable para garantizar la calidad, regularidad y eficiencia de la prestación del servicio”.

Los nuevos precios, que no incluyen IVA, son:

-Servicio de agua y cloacas: pasa de $26.795 a $29.541,45

-Servicio único de agua: cuesta $14.633 y aumentará a $16.132,69

-Servicio único de cloaca: pasa de valer $14.633 a costar $16.132,69

-Jubilados y pensionados: la tarifa de agua potable pasa de $10.242 a $11.293,14. En tanto que, quienes tienen agua y cloacas pasarán de pagar a $18.744 a abonar $20.665, 91.

Desde la empresa recordaron, además, que "la mora en el pago puede derivar en restricciones o cortes del servicio".

El detalle completo de los nuevos valores:

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