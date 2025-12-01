OSSE aumentó los servicios de agua y cloacas: cuánto habrá que pagar desde ahora

Según fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia, desde este lunes 1 de diciembre, los servicios de agua y cloacas son más caros. Obras Sanitarias (OSSE), decidió implementar el cuarto aumento del año, que fundamentó en un “incremento de los costos”.

“Los valores y parámetros fueron actualizados en base a la evolución de los costos y al análisis de equilibrio económico financiero de la Sociedad. En razón del aumento en esos costos por prestación del servicio, producido desde la última actualización de tarifas, resulta necesario reajustar el valor de las mismas”, indicaron en el documento.

Al mismo tiempo, desde la empresa afirmaron que la medida resulta, “indispensable para garantizar la calidad, regularidad y eficiencia de la prestación del servicio”.

Según se puede observar en el detalle de valores difundido, el incremento ronda el 8 por ciento, en el servicio de agua potable y cloacas.

Los nuevos precios, que no incluyen IVA, son:

-Servicio de agua y cloacas: $26.795

-Servicio único de agua: $14.633

-Servicio único de cloaca: $14.633

-Usuarios comerciales e industriales: tarifa sin recargo $17.995; con recargo del 25 por ciento, $22.339; con recargo del 300 por ciento alcanza los $71.473.

-Jubilados y pensionados: tarifa de agua potable $10.242 y de $18.744 para quienes cuentan con agua y cloacas.

Desde la empresa recordaron, además, que "la mora en el pago puede derivar en restricciones o cortes del servicio".

El detalle completo de los nuevos valores:

