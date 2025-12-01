Monti, otra vez en la Justicia: una denuncia por retención que terminó en acuerdo pero con trato judicial vip

Nuevamente Gustavo Monti, el primo hermano del exgobernador Sergio Uñac, pasó por Tribunales. En esta oportunidad llegó a un acuerdo con un ex trabajador de Radio La Voz, que lo denunció por defraudación tras la retención de un vehículo que le habrían dado como parte de un acuerdo salarial. Pero lo que llamó la atención durante la audiencia fue el trato vip que recibió el hombre: la jueza Gloria Chicón no permitió que le sacaran fotos a Monti y por solicitud del empresario polirubros, cada periodista que estuvo presente tuvo que dar su nombre y apellido y detallar en qué medio trabajan.

Una denuncia del 22 de abril pasado motivó la audiencia en Tribunales, que se realizó pasado el mediodía en sede judicial. Adrián Emanuel González denunció que la radio La Voz, empresa en la que trabajó cumpliendo trabajos administrativos, se quedó con una camioneta Renault Kangoo que le había sido entregada en concepto de un arreglo salarial.

En el medio del acuerdo con los titulares del medio de comunicación, la firma cambia de dueños y es allí donde ingresa Monti en escena. En mayo del 2022 el denunciante consigue un mejor trabajo e intenta llevarse la camioneta pero recibe una negativa del pocitano, según consta en la declaración. La audiencia finalizó de forma pacífica, ya que Monti terminó aceptando entregar la camioneta, que había sido retenida por el medio de comunicación hasta ahora. "No me quedo con lo que no es mío", dijo el extrabajador del medio.

Pero lo que podría haber sido una audiencia judicial más, terminó convirtiéndose en una muestra más del trato vip que tienen algunos apuntados por la Justicia. Es que la jueza de Garantías, Gloria Chicón, no permitió que sacaran fotos en la audiencia. No es la primera vez que la magistrada toma este tipo de decisiones, pero en esta oportunidad habría sido por lo "conocido" que era el protagonista de la cita tribunalicia.

A este hecho se le sumó otra concesión más: antes de que terminara la audiencia en Tribunales, Monti solicitó que constara tanto el nombre como el apellido de los periodistas presentes en la audiencia como así también que identificaran al medio en el que trabajaban. Y así sucedió, tanto con el periodista de Tiempo de San Juan como con el de Diario de Cuyo.

MONTI EN LA LICITACIÓN En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum.

Chicón ingresó al Poder Judicial durante el gobierno de Uñac y fue sancionada en diciembre del 2023. En aquella oportunidad, la Corte dispuso no pagarle sus haberes por el término de 20 días por faltar a su trabajo y mentir en su justificación. El caso generó revuelo porque faltó a Tribunales desde el 10 al 15 de mayo del 2023 sin comunicar nada a la Corte de Justicia. Encima, a la hora de justificarse, aseguró que no asistió a las audiencias por cuestiones personales, pero que las presidió vía zoom, cuando en realidad había salido de la provincia sin informar a sus superiores sobre ese viaje.

Monti cobró relevancia pública luego de que enjuiciara a dos periodistas por calumnias e injurias. Ellos son Antonio Canales y Osvaldo "Pájaro" Benmuyal. Hasta ahora, las sentencias fueron en favor de ambos trabajadores de prensa, pero las dos fueron apeladas. De uno de los fallos, del juez Héctor Rafael Rollán, se despredieron una serie de datos sobre las contrataciones de Monti con el Estado durante la gobernación de su primo, Sergio Uñac.

A esto se le suma un pedido de informe aprobado por la Cámara de Diputados sobre los caños del Acueducto Gran Tulum, cuya calidad está bajo observación. Tiempo de San Juan publicó una investigación que relaciona a la firma internacional Krah, proveedora de los caños, con el empresario polirubros. Monti es dueño de PVC San Juan SRL, empresa dedicada también al suministro de caños y según una recopilación de documentación que pudo hacer este medio, hay una factura en la que PVC le cobra a la firma alemana por una comisión, a esto se le suma la presencia del pocitano tanto en la planta de Krah en Albardón como en la apertura de sobres de la licitación, sin dejar de mencionar el testimonio de los directores de General Plastic, la competidora en el proceso licitatorio del Acueducto, quienes hablaron de un pliego orientado.