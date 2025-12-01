lunes 1 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

Monti, otra vez en la Justicia: una denuncia por retención que terminó en acuerdo pero con trato judicial vip

El conflicto fue por una camioneta, que formaba parte de un arreglo salarial. Las partes llegaron a un acuerdo. La jueza Gloria Chicón no le permitió a la prensa sacar fotos durante la audiencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
FOTO DE ARCHIVO Gustavo Monti.&nbsp;

FOTO DE ARCHIVO Gustavo Monti. 

Nuevamente Gustavo Monti, el primo hermano del exgobernador Sergio Uñac, pasó por Tribunales. En esta oportunidad llegó a un acuerdo con un ex trabajador de Radio La Voz, que lo denunció por defraudación tras la retención de un vehículo que le habrían dado como parte de un acuerdo salarial. Pero lo que llamó la atención durante la audiencia fue el trato vip que recibió el hombre: la jueza Gloria Chicón no permitió que le sacaran fotos a Monti y por solicitud del empresario polirubros, cada periodista que estuvo presente tuvo que dar su nombre y apellido y detallar en qué medio trabajan.

Lee además
En la inauguración de la planta de la empresa Krah, el gobernador Sergio Uñac junto a Juan Carlos Abarca, Cristina López de Abarca y autoridades de la firma. 
Investigación

La historia de los caños del acueducto Gran Tulum y la sombra del primo de Uñac
las nuevas evidencias que conectan al primo de unac con la empresa que puso los canos en el acueducto gran tulum
Investigación

Las nuevas evidencias que conectan al primo de Uñac con la empresa que puso los caños en el acueducto Gran Tulum

Una denuncia del 22 de abril pasado motivó la audiencia en Tribunales, que se realizó pasado el mediodía en sede judicial. Adrián Emanuel González denunció que la radio La Voz, empresa en la que trabajó cumpliendo trabajos administrativos, se quedó con una camioneta Renault Kangoo que le había sido entregada en concepto de un arreglo salarial.

radio la voz emisora san juan calle general acha casa.jpg

En el medio del acuerdo con los titulares del medio de comunicación, la firma cambia de dueños y es allí donde ingresa Monti en escena. En mayo del 2022 el denunciante consigue un mejor trabajo e intenta llevarse la camioneta pero recibe una negativa del pocitano, según consta en la declaración. La audiencia finalizó de forma pacífica, ya que Monti terminó aceptando entregar la camioneta, que había sido retenida por el medio de comunicación hasta ahora. "No me quedo con lo que no es mío", dijo el extrabajador del medio.

Pero lo que podría haber sido una audiencia judicial más, terminó convirtiéndose en una muestra más del trato vip que tienen algunos apuntados por la Justicia. Es que la jueza de Garantías, Gloria Chicón, no permitió que sacaran fotos en la audiencia. No es la primera vez que la magistrada toma este tipo de decisiones, pero en esta oportunidad habría sido por lo "conocido" que era el protagonista de la cita tribunalicia.

A este hecho se le sumó otra concesión más: antes de que terminara la audiencia en Tribunales, Monti solicitó que constara tanto el nombre como el apellido de los periodistas presentes en la audiencia como así también que identificaran al medio en el que trabajaban. Y así sucedió, tanto con el periodista de Tiempo de San Juan como con el de Diario de Cuyo.

MONTI EN LA LICITACIÓN
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum.

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum.

Chicón ingresó al Poder Judicial durante el gobierno de Uñac y fue sancionada en diciembre del 2023. En aquella oportunidad, la Corte dispuso no pagarle sus haberes por el término de 20 días por faltar a su trabajo y mentir en su justificación. El caso generó revuelo porque faltó a Tribunales desde el 10 al 15 de mayo del 2023 sin comunicar nada a la Corte de Justicia. Encima, a la hora de justificarse, aseguró que no asistió a las audiencias por cuestiones personales, pero que las presidió vía zoom, cuando en realidad había salido de la provincia sin informar a sus superiores sobre ese viaje.

Monti cobró relevancia pública luego de que enjuiciara a dos periodistas por calumnias e injurias. Ellos son Antonio Canales y Osvaldo "Pájaro" Benmuyal. Hasta ahora, las sentencias fueron en favor de ambos trabajadores de prensa, pero las dos fueron apeladas. De uno de los fallos, del juez Héctor Rafael Rollán, se despredieron una serie de datos sobre las contrataciones de Monti con el Estado durante la gobernación de su primo, Sergio Uñac.

A esto se le suma un pedido de informe aprobado por la Cámara de Diputados sobre los caños del Acueducto Gran Tulum, cuya calidad está bajo observación. Tiempo de San Juan publicó una investigación que relaciona a la firma internacional Krah, proveedora de los caños, con el empresario polirubros. Monti es dueño de PVC San Juan SRL, empresa dedicada también al suministro de caños y según una recopilación de documentación que pudo hacer este medio, hay una factura en la que PVC le cobra a la firma alemana por una comisión, a esto se le suma la presencia del pocitano tanto en la planta de Krah en Albardón como en la apertura de sobres de la licitación, sin dejar de mencionar el testimonio de los directores de General Plastic, la competidora en el proceso licitatorio del Acueducto, quienes hablaron de un pliego orientado.

Temas
Seguí leyendo

Caños del Acueducto Gran Tulum: el primo de Uñac quiere impedir que se informe, pero no responde

Por primera vez en San Juan, una comunidad huarpe tendrá su cuchá

OSSE anuncia el corte de una calle céntrica durante 10 días por una obra

El MPBA Franklin Rawson despide el año con tres grandes muestras

El edificio del nuevo Instituto Odontológico de San Juan va casi por la mitad y ocupa 75 obreros

Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025: quién es el famoso folklorista que confirmó su show

Acequias tapadas, dos esquinas céntricas inundadas y quejas vecinales

Abrazos y mensajes de aliento, en la salida del primer examen de alumnos que buscan ingresar a los preuniversitarios

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Fiesta de Santa Lucía, para vivir a pleno a mediados de diciembre.
Adelanto

Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025: quién es el famoso folklorista que confirmó su show

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.
Reacciones

"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

La Fiesta de Santa Lucía, para vivir a pleno a mediados de diciembre.
Adelanto

Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025: quién es el famoso folklorista que confirmó su show

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
Su historia

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

Una mujer sanjuanina murió en Mendoza tras volcar en su auto. Su pareja, quedó gravemente herida.
Tragedia

Una pareja sanjuanina volcó en Mendoza: la mujer falleció y el hombre está grave

Te Puede Interesar

Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).
Conexión con Chile

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vista de la mina de oro Hualilán en Ullum. 
Tensión minera

Calingasta y un giro inesperado por la ruta de Hualilán: del choque político al acuerdo exprés para definir el camino a Casposo

Argentina otra vez en el radar de Conmebol para la Copa América y San Juan asoma como sede posible
Edición 2028

Argentina otra vez en el radar de Conmebol para la Copa América y San Juan asoma como sede posible

FOTO DE ARCHIVO Gustavo Monti. 
Tribunales

Monti, otra vez en la Justicia: una denuncia por retención que terminó en acuerdo pero con trato judicial vip

Nuevo aumento de combustibles en San Juan: así quedaron los precios en diciembre
Atención conductores

Nuevo aumento de combustibles en San Juan: así quedaron los precios en diciembre