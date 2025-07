Las nuevas evidencias que conectan al primo de Uñac con la empresa que puso los caños en el acueducto Gran Tulum

El acueducto Gran Tulum es una megaobra pensada para cubrir las necesidades de agua potable del San Juan del millón de habitantes, cuyo complejo proceso de licitación adjudicó a la empresa alemana Krah la provisión de tuberías. Tiempo de San Juan publicó una investigación que relaciona a la firma internacional con Gustavo Monti , el primo del ex gobernador Sergio Uñac . Monti es dueño de PVC San Juan SRL, empresa dedicada también al suministro de caños. Según indicaron las fuentes, era frecuente su presencia en la sede de Krah, en el Parque Industrial de Albardón, a pesar de no tener un rol oficial dentro de la compañía. Tras la publicación de este medio, fuentes cercanas acercaron nuevas evidencias que conectan al pocitano con la multinacional: una copia de una factura emitida por PVC San Juan a Krah por poco más de 13 millones de pesos en concepto de “comisión” y el video de una premiación. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el 3 de julio pasado un pedido de informe sobre el acueducto Gran Tulum para individualizar a contratistas y subcontratistas de la obra y para conocer la modalidad de contratación con la que se adquirieron los caños y piezas especiales; requiriendo explicaciones y fundamentos sobre la aptitud técnica de los mismos.

La historia del acueducto Gran Tulum comenzó en marzo de 2015, bajo la gestión de José Luis Gioja, con una primera licitación por 382 millones de pesos para adquirir cañerías y piezas especiales de acero inoxidable para el acueducto principal y el tramo Sur-01. El financiamiento provino de un crédito otorgado por Kuwait a la Provincia de 100 millones de dólares. En esa etapa inicial, las adjudicatarias fueron Industrias Jaime, encargada de fabricar las piezas metálicas, y la firma alemana Krah, que comenzó instalando 13 kilómetros de tuberías. Por ese entonces, esta última compañía no tenía sede en San Juan.

Dos años más tarde, ya con Sergio Uñac al frente del Ejecutivo, se lanzó una segunda licitación de mayor envergadura presupuestaria. En mayo de 2017, se licitó la colocación de 50 kilómetros de caños y también el inicio de la obra civil, con un presupuesto oficial que superaba los 1.320 millones de pesos. Parte de ese financiamiento provino del crédito kuwaití y el resto, de Recursos Hídricos de la Nación. La obra civil fue adjudicada a la UTE conformada por Benito Roggio e Hijos SA, Mapal SACIA y Sigma SA, mientras que Krah volvió a quedarse con la provisión de cañerías. Desde entonces, la compañía alemana inició una nueva etapa en la provincia e inauguró una sede propia en el Parque Industrial de Albardón en marzo del 2019. Fuentes en off hablaron con este medio y ubicaron a Monti con frecuencia en la planta, pero al mismo tiempo indicaron que no tenía un rol oficial en la multinacional.

A la información que aproximaron las fuentes a este medio y a la amistad que une en Facebook a Monti con Gustavo Mastelono, director general de Krah Latinoamérica, se le sumaron nuevas conexiones entre el primo de Uñac y la compañía que proveyó los caños para el acueducto Gran Tulum. Fuentes cercanas acercaron una copia de una factura, emitida por PVC San Juan SRL -empresa propiedad de Monti (CUIT 33707692109)- el 5 de septiembre del 2022 y le cobra a Krah América Latina S.A (CUIT 30708838825) $13.913.631,01 en concepto de “comisión obra Médano cert 5 y 6”. La dirección de la empresa alemana que se especifica en la factura es 25 de Mayo 596 piso 9, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires y la condición de venta dice “contado”.

El primero que conectó el nombre de Monti con las tuberías del acueducto Gran Tulum que aportó Krah fue el abogado –y ex diputado nacional del PRO- Eduardo Cáceres en enero del 2023, cuando publicó un video en sus redes sociales. “Acá estoy a la altura de la planta de Loma Negra, donde se encuentran un montón de caños que han sido sacados luego de ponerlos en la construcción del acueducto Gran San Juan. Una obra importantísima para el futuro de los sanjuaninos, en donde se han invertido muchísimos millones de dólares para la compra de estos caños. Me gustaría saber cómo sanjuanino. ya que no tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública. a quién se le compraron estos caños, si fueron sacados por qué fueron sacados, cómo se compraron de nuevo, si hubo una nueva licitación, si se hizo cargo la empresa que puso los caños. Quisiéramos saber los sanjuaninos, señor gobernador –Uñac-, si su primo Gustavo Monti tiene algo que ver con la venta de estos caños, respóndale a los sanjuaninos por cualquier medio”, expuso en sus cuentas de Facebook, Instagram y Tiktok.

Posteriormente Cáceres publicó otro video, el 10 de enero del 2023, en el que aparece Monti en una premiación comercial que destaca “la calidad, imagen y prestigio”, de acuerdo al banner que decora al escenario. Allí se lo puede ver al primo de Uñac ofreciendo un breve discurso. A partir del segundo 20 en el video de Cáceres se ve un fragmento de dicha entrega de galardones en donde Monti dice: “A la empresa que representamos, es gracias a ellos que hoy podemos estar donde estamos, que somos Plastiferros Tubos Sociedad Anónima y a América Krah Latina". Lo que no especifica Cáceres es el año de la entrega de distinciones en el que aparece el empresario, que también es propietario de radio La Voz.

Hasta el momento, Monti no se ha referido públicamente al tema.

El tema de las tuberías del acueducto Gran Tulum volvió a resurgir cuando el bloque de diputados de Cambia San Juan presentó un pedido de informe en la Cámara para conocer el financiamiento, los proveedores y si el nombre de Monti forma parte de alguno de los eslabones de la obra. El 3 de julio del 2025 se aprobó en el recinto la iniciativa con los votos del peronismo incluidos.

Quien focalizó la mirada en el rol del primo del ex gobernador Uñac fue la diputada orreguista Rita Lascano, quien en la radio Estación Claridad señaló: “Se busca conocer no solo los proveedores principales, sino también el rol de posibles intermediarios en las contrataciones, especialmente aquellos que hayan generado sospechas, por ejemplo, Gustavo Monti, primo de Sergio Uñac. Ya que ha sido vox populi y queremos chequear, queremos verificar eso y queremos que haya documentación que acredite esto. Ya que se trata de compras millonarias en dólares con fondos públicos, por lo que es fundamental garantizar transparencia y evitar cualquier daño al patrimonio del Estado”.

Por primera vez hubo datos oficiales sobre la relación del Estado con la empresa PVC San Juan SRL, propiedad de Monti, en la sentencia del juicio por injurias que el empresario inició contra el periodista Osvaldo “Pájaro” Benmuyal, que fue rechazado por el juez Héctor Rollán y posteriormente apelado. Los datos que trascendieron fueron sobre los contratos con el Estado que consiguió PVC San Juan SRL desde el 2004 en adelante. La información forma parte del material probatorio presentado por la defensa de Benmuyal, encabezada por el abogado Marcelo Arancibia, en la que se exponen contratos con seis municipalidades y con la Provincia. F iguran en la sentencia la administración de Pocito, Chimbas, Ullum, Rawson, Sarmiento y Calingasta, todos municipios comandados por intendentes que reportaban al uñaquismo en aquel momento.

En la sentencia se adjunta como prueba la contestación de la Tesorería General de la Provincia de San Juan sobre los contratos del Estado Provincial mantenidos con la empresa PVC San Juan SRL, que figura como proveedora del Estado con 62 comprobantes de pago en concepto de servicios prestados. Al respecto, el material probatorio de Arancibia indica que, según las constancias de pago, Monti recibió tres pagos desde el 2009 al 2016 y PVC San Juan SRL 62 pagos que van desde el 2005 al 9 de mayo del 2022.

“Los fundamentos contractuales, técnicos y financieros que motivaron la paralización de la obra; la modalidad de contratación con la que se adquirieron los caños y piezas especiales; requiriendo explicaciones y fundamentos sobre la aptitud técnica de los mismos”, son algunos de los puntos sobre los cuales los diputados de Cambia San Juan le piden respuestas al Ejecutivo a través del pedido de informe que fue aprobado por unanimidad en la Cámara. Para cerrar, piden información para individualizar a contratistas y subcontratistas de la obra del acueducto Gran Tulum, lo que permitirá, según dijo la diputada Lascano, dilucidar si Monti tuvo un rol en esta cadena de hechos y nombres. El pocitano aún no ofreció declaraciones.