La publicidad de un carro de chori sanjuanino que se viralizó y recibió el guiño de una conocida marca de gaseosa

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "La publicidad de un carro de chori sanjuanino que se viralizó y recibió un guiño de una conocida marca de gaseosa En los últimos días, un video comenzó a recorrer sin pausa las redes sociales de los sanjuaninos. Se trata de una dramatización con la cual el dueño de un carro de comidas de Chimbas busca promocionar sus choris, que son degustados junto a la gaseosa de la marca internacional. Ya sea reuniendo mensajes de bromas o en apoyo, rápidamente la publicidad se viralizó y terminó recibiendo un guiño inesperado: mensajes de la cuenta oficial de una reconocida gaseosa. El video subido hace 5 días ya cuenta más de 12.300 Me Gusta en Instagram, donde además presume casi 20.000 compartidos y alrededor de 800 comentarios, en los que la frase “es cine” se repite un sinfín de veces. Y es entre ellos que aparece el comentario de la cuenta oficial de Fanta Argentina, que en tono de broma pregunta: “¿Cómo se atreven a comer choripanes?” / “Sin mí, (no había terminado el video)”. Mira la nota completa en @tiempodesanjuan #viral #publicidad #Fanta"

