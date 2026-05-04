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Vía interprovincial

La conexión La Rioja-San Juan quedó reestablecida con la habilitación de tramo de la ruta 141

La Dirección Nacional de Vialidad confirmó la finalización de los trabajos de pavimentación en la Ruta Nacional 141, en el tramo que conecta Chepes, en La Rioja con San Juan, especialmente Caucete.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En las últimas horas, la Dirección Nacional de Vialidad confirmó que quedó reestablecida la comunicación vial entre San Juan y La Rioja por la Ruta 141.

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El sector había sido gravemente afectado el 1 de febrero por un evento climático extremo, que incluyó lluvias intensas y fuertes vientos provocando el desborde de cauces naturales y la caída de infraestructura con daños significativos en la calzada, interrumpiendo la conectividad entre ambas provincias.

Tras la emergencia, Vialidad Nacional con Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de San Juan organizaron un operativo para asistir a los usuarios y garantizar la seguridad vial.

FUENTE: El Independiente de La Rioja

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