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Cámara de Comercio

San Juan se prepara para vivir el Mundial en la calle con promociones y pantallas gigantes

La Cámara de Comerciantes impulsa una campaña para atraer público al microcentro con descuentos, gastronomía y una fan zone a cielo abierto

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan lanzó la campaña “Promo Mundial de Fútbol” con el objetivo de convertir el centro de San Juan en un punto de encuentro para fanáticos y consumidores durante el certamen.

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La iniciativa propone una experiencia que combina beneficios comerciales con entretenimiento al aire libre. Durante los días de partido, sanjuaninos y turistas podrán seguir las transmisiones en pantallas gigantes instaladas en sectores estratégicos del microcentro, en un formato de fan zone que busca replicar el clima de los grandes eventos internacionales.

A su vez, los comercios adheridos ofrecerán descuentos especiales, mientras que bares y restaurantes sumarán menús temáticos y promociones pensadas para acompañar cada encuentro. La propuesta también incluye sorteos y premios para quienes realicen consumos en los locales identificados con la campaña.

Desde la organización señalaron que la intención es “llevar el Mundial a la calle”, integrar al comercio dentro del evento y posicionar al centro capitalino como el lugar elegido para alentar a la Selección y aprovechar ofertas concretas.

La fan zone contará con ambientación mundialista en peatonales y puntos clave, mientras que el sector gastronómico será uno de los principales protagonistas, con propuestas especiales en cada jornada. Además, los descuentos abarcarán rubros como indumentaria, tecnología y otros servicios, en busca de dinamizar las ventas en un contexto desafiante para el comercio local.

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