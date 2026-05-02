Una parte del EPRE de San Juan se muda y compartirá por primera vez el histórico edificio con Naturgy

El amplio edificio sobre calle Mendoza que alquila Naturgy se compartirá por primera vez con el ente que lo controla, el EPRE San Juan. El organismo ya llamó a licitación para poder reacondicionar el lugar.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad ( EPRE ) está en plena tarea de encontrar una empresa para que ejecute la "Obra de Readecuación Funcional de las Oficinas para el Personal Técnico del EPRE – Etapa I" . Para estos trabajos, ya están en plena competencia cuatro empresas constructoras interesadas en llevar adelante las refacciones en el edificio de calle Mendoza 50 Sur. Sí, en calle Mendoza, que los sanjuaninos conocen como "el de Energía San Juan". Es que el ente regulador decidió mudar una parte de sus oficinas a la planta alta de esas dependencias, y así poder ganar un espacio moderno y ahorrar en un alquiler importante.

En este edificio que es propiedad de la provincia de San Juan y lo administra el EPRE se instalarán oficinas técnicas del organismo de control.

Según informaron fuentes calificadas del organismo, la motivación detrás de esta obra es doble: por un lado, mejorar las condiciones de trabajo de los empleados y, por otro, lograr una optimización significativa de los recursos públicos. Actualmente, una parte del personal técnico desempeña sus tareas en oficinas anexas que el ente alquila frente a su sede principal sobre calle Laprida. Al trasladar a estos equipos al edificio propio de calle Mendoza, el organismo proyecta un ahorro aproximado de 2.400.000 pesos mensuales en concepto de alquiler.

Desde el organismo destacaron que esta medida busca terminar con la incomodidad de trabajar en dos locaciones diferentes, lo que obliga al personal a cruzar la calle constantemente para realizar gestiones internas. La intención es que antes de que finalice el año, el personal técnico ya esté instalado en su nueva ubicación, con un plazo de ejecución de obra estimado en 180 días. En este marco, avanza la Licitación Pública Nº 02/2026. Este proceso, cuyo acto de apertura de sobres se hizo el jueves en la sede de calle Laprida, tiene como objetivo principal la selección de una empresa para ejecutar la remodelación de este prometedor último piso.

image Una de las vistas del plan de remodelación del edificio de Mendoza 50 sur.

Convivencia con Naturgy y accesos independientes

El edificio de calle Mendoza 50 Sur, un inmueble histórico que perteneció hace mucho tiempo a Servicios Eléctricos Sanjuaninos y actualmente es propiedad de la provincia a través del EPRE, será compartido por primera vez con la distribuidora Naturgy (que en agosto del año pasado trasladó la oficina central de atención al cliente a un local en Aberastain esquina 9 de Julio). Según explicaron fuentes del EPRE, la empresa ocupa actualmente el subsuelo, la planta baja y el primer piso. El proyecto de readecuación se centrará en el último piso del edificio, una planta con forma de "corona" que Naturgy dejó vacante y que ahora será ocupada por el ente regulador.

Un detalle fundamental del plan es que, aunque compartan la misma estructura edilicia, las actividades se mantendrán completamente separadas. El acceso para el personal del EPRE no se realizará por la entrada principal de calle Mendoza, que quedará exclusivamente para la distribuidora, sino que se habilitará un ingreso por la sede de calle Laprida 12, conectando ambos edificios por el fondo a través de una escalera.

Los detalles del plan en dos etapas

El proyecto se ha estructurado en dos fases bien definidas. La Etapa 1, que es la que se encuentra actualmente en proceso de licitación, consiste en la refuncionalización integral de la última planta del edificio de calle Mendoza. Estos trabajos están enfocados en crear un ambiente ergonómico y moderno para unos 12 empleados, incluyendo además la creación de una sala de capacitación propia, un espacio del que el organismo carece en la actualidad. Esta etapa se financiará íntegramente con recursos propios provenientes de la tasa de inspección y control.

Por su parte, la Etapa 2 está planificada para el próximo año y su ejecución dependerá del presupuesto disponible tras concluir la fase inicial. Esta segunda parte del plan contempla mejoras en la sede central de calle Laprida 12, específicamente en el área de atención al público. Según detallaron las fuentes consultadas, se tratará de una intervención mayormente "cosmética" que incluirá renovación de luminarias, pintura y actualización del mobiliario, pero sin realizar modificaciones estructurales ni tocar la fachada, respetando el carácter antiguo y el valor patrimonial de ese edificio que data de antes de 1944.

image El edificio actual del EPRE sobre calle Laprida, con su histórica fachada. Por ahí será el ingreso hacia las nuevas oficinas que quedan en la misma manzana y que tienen la fachada hacia calle Mendoza, con el cartel de Naturgy.

Respecto al monto de la licitación, se explicó que el EPRE decidió deliberadamente no establecer un presupuesto oficial previo para la obra de readecuación. Esta estrategia tuvo como objetivo fomentar una competencia real entre las empresas interesadas -inicialmente fueron 18 las firmas que consultaron-, evitando que las ofertas se alinearan a un número de referencia y buscando así obtener el "buen precio" que surge de la puja de mercado. A la par, se destacó que el financiamiento de los trabajos proviene exclusivamente de recursos propios generados por la tasa de inspección y control, y no de partidas externas o del cobro de multas. La intención del organismo es "gastar lo menos posible" en esta primera fase para asegurar que el dinero ahorrado sea suficiente para ejecutar la segunda etapa del plan el próximo año, supeditando las mejoras en la atención al público al remanente presupuestario que quede tras esta obra.