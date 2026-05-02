Por la Ley Penal Juvenil, Olivares Yapur admitió que será necesaria la creación de cargos judiciales

Por primera vez en Off the récord , un miembro de la Corte de Justicia formó parte del ciclo de invitados y, a su paso, admitió la necesidad de la generación de cargos para hacer frente a la nueva Ley Penal Juvenil, lo mismo que el cambio del sistema procesal. Se trata de Daniel Olivares Yapur , el actual presidente del máximo organismo judicial, quien reconoció que trabajan para adecuarse a una legislación que estará vigente en un poco más de cuatro meses.

Frente a la implementación de la legislación recientemente aprobada por el Congreso, que se dará a partir de septiembre, cuando se cumplan los 180 días establecidos para su vigencia, el ministro de la Corte reconoció que el cuerpo que este año conduce aún no tomó una decisión institucional sobre cómo será la adaptación. Sin embargo, admitió que -a su entender- es necesario el Sistema Acusatorio y, por ende, la conformación de nuevos cargos.

“El cuerpo que represento no ha tomado una decisión aún, vamos a tener una reunión próximamente para definir”, señaló quien dijo compartir opinión con el Fiscal General, Guillermo Baigorrí, en cuanto a la transición hacia el Acusatorio Adversarial. “Es más ágil, más expeditivo y tiene prevista la resolución alternativa del conflicto penal”, agregó.

A pesar de sus creencias, aclaró que su implementación no es automática. En primer lugar, explicó que el cambio implicaría la creación de nuevos cargos, dado que los magistrados del fuero penal que actualmente se desempeñan no pueden intervenir en las causas de la Justicia Penal Juvenil. “No sería tanto, sólo cargos de magistrados, porque la estructura operativa más o menos la tenemos, porque hoy los juzgados funcionan con el formato de oficina judicial de gestión asociada. Pero sí se requiere la creación de asesores letrados de menores, defensores de menores y jueces”, sostuvo.

En ese sentido, enfatizó que el campo es especial. “No se puede pensar que los jueces de Garantías intervengan en las causas como jueces penales juveniles”, dijo. También subrayó el espíritu del régimen juvenil: “La pena de libertad es una excepción, no la regla. Hay que reconducir al menor, con programas de justicia restaurativa, cultura del trabajo y del deporte”.

En segundo término, el titular de la Corte reconoció la complejidad de impulsar un nuevo código procesal: “No es algo que se pueda hacer en dos o tres días, hace falta una comisión de especialistas”. Además, destacó la tradición -y costumbre- de consensos institucionales. “Cuando la Corte impulsa proyectos, les damos participación al Foro de Abogados, al Colegio de Magistrados, al Fiscal General y la Defensa. Eso hace que la tarea legislativa sea distinta”, afirmó.

En caso de no llegar con las reformas a tiempo, Olivares Yapur señaló que los jueces deberán aplicar la ley bajo el esquema vigente, es decir, el Sistema Inquisitivo Mixto. “Cuando la ley entre en vigencia, si no hemos logrado cambiar las cosas, los jueces van a tener que aplicarla como entiendan, quizás utilizando herramientas como el artículo 59 del Código Penal para reparación integral”.

Con respecto al denominado Polo judicial, el edificio 9 de Julio que fue cedido al Poder Judicial y que, de momento, está siendo refaccionado, el cortista indicó que el plazo original de finalización es el 30 de junio, aunque no descartó demoras. “La empresa puede pedir una ampliación del plazo, pero estimamos que antes de fin de año va a estar terminado”, confirmó.

Incluso, advirtió que la puesta en funcionamiento no sería inmediata, dada la logística que significará el traslado de las dependencias judiciales. “Si nos entregan las llaves en mano, no podría ser instantáneo. Hay que organizar la mudanza. Van a trabajar más de 500 personas ahí”, manifestó quien aseguró que el traspaso incluirá áreas clave como la justicia civil de primera instancia, el fuero laboral, la Cámara de Paz y juzgados de paz de Capital.

Más allá del movimiento -histórico como mínimo-, el impacto económico será significativo, según lo destacó. “Cuando el edificio esté terminado, el 48% del Poder Judicial va a estar ahí. Tenemos más de 40 inmuebles alquilados y el ahorro va a ser cercano al 50% de lo que hoy gastamos”, certificó al mismo tiempo que remarcó que el objetivo no es sólo reducir costos. “El criterio es brindar un mejor servicio a la sociedad, en un espacio moderno, accesible e inclusivo”, sentenció.

Respaldo a Baigorrí y coordinación institucional

Lejos de las fricciones que alguna vez tuvieron como protagonistas al entonces Fiscal General, Eduardo Quattropani, y a los miembros de la Corte de Justicia, la llegada del sucesor, Guillermo Baigorrí, representaría una etapa de "romance" entre el Ministerio Público (que pertenece a la Corte) y el máximo tribunal. Consultado por la gestión del nuevo jefe de los fiscales, Olivares Yapur valoró su perfil y la coordinación entre organismos.

“Es un cargo de altísima responsabilidad, pero viene de 13 años como juez de Cámara. Le ha dado su impronta al Ministerio Público”, afirmó. Entre los avances, destacó la elaboración del primer Manual de Política Criminal de la provincia: “Es algo muy bueno, es histórico y sirve para toda la ciudadanía”.

También resaltó el trabajo conjunto: “Estamos trabajando en proyectos institucionales y de capacitación. Las cosas van marchando perfectamente bien, en un clima armónico y coordinado, y los resultados están a la vista”.

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