Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Pocito, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína

Un hecho conmocionante tuvo lugar en el departamento de Pocito durante la tarde del viernes. Lo que comenzó como una tarde de juegos en el Barrio Liciardi terminó en una urgencia médica con un hallazgo que ha puesto en alerta a las autoridades judiciales y sanitarias de la provincia.

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Según fuentes policiales, el incidente se registró aproximadamente a las 18:30 horas. El pequeño de apenas 4 años de edad, se encontraba jugando a la pelota cuando, de manera repentina, sufrió una descompensación y se desmayó.

Ante la alarmante situación, su papá lo trasladó de inmediato al hospital departamental. Allí, un policía informó el ingreso del niño, quien fue puesto bajo observación médica de urgencia.

La gravedad del caso escaló cuando los profesionales de la salud realizaron los estudios de rigor para determinar las causas del desmayo. Un análisis toxicológico preliminar arrojó un resultado alarmante: el menor dio positivo para cocaína.

A pesar del delicado cuadro inicial, el último parte médico indica que el niño se encuentra actualmente fuera de peligro y permanece bajo cuidado de su madre, expresaron.

En el lugar trabajó personal policial. La investigación continúa para esclarecer las responsabilidades penales en este gravísimo suceso.