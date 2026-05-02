Carrera Sprint del Gran Premio de Miami: Franco Colapinto terminó 10° y no pudo sumar puntos

Lando Norris se impuso con autoridad en Miami, seguido por Oscar Piastri y Charles Leclerc . Franco Colapinto perdió sobre el final con Isack Hadjar y cruzó la bandera a cuadros en el décimo lugar.

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El argentino había comenzado en el 8vo puesto, pero en el arranque tuvo un pequeño toque con dos corredores, situación que hizo que perdiera un lugar y se posicionara 9vo. Luego, en el transcurso de la carrera perdió otra posición y terminó en el 10, lugar donde no pudo conseguir puntos personales, ni para la escudería de Alpine.

El argentino tuvo un roce con el Red Bull de Verstappen en la largada y quedó noveno por detrás de su compañero Gasly. Andrea Kimi Antonelli se quedó en el inicio y cayó al cuarto puesto.

Colapinto mantuvo un ritmo similar al de su compañero durante gran parte de la competición. Sin embargo, a partir de la vuelta 12 tuvo que defenderse del Red Bull de Isack Hadjar. El francés logró superarlo en el giro 17 al atacarlo sobre la curva 4. Finalmente, el joven albiceleste de 22 años finalizó décimo.

La actividad del sábado continuará con la sesión de clasificación de cara a la carrera principal a partir de las 17:00 (hora argentina).