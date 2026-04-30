Video: la tremenda tapada de Dibu Martínez en la Europa League que dejó boquiabierto a los hinchas

En una encuentro cargado de tensión por las semifinales de la UEFA Europa League, Emiliano 'Dibu' Martínez volvió a demostrar por qué es uno de los mejores del mundo. El arquero del Aston Villa tuvo una intervención extraordinaria para evitar lo que era un gol casi seguro del Nottingham Forest, con una atajada sobre la línea que levantó a todo su equipo y mantuvo el partido con vida.

Capítulo I Desde adentro: una velada con la voz del box

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Sin embargo, el fútbol tiene esas vueltas inesperadas. Cuando el Villa parecía acomodarse, una acción desafortunada terminó cambiando el rumbo del encuentro: un penal tan evitable como determinante que derivó en el único gol del partido, convertido por Chris Wood. La jugada, sancionada tras revisión del VAR por una mano en el área, terminó inclinando la balanza para el conjunto local, que se quedó con el 1-0 en la ida.

El contraste fue claro: de la salvada milagrosa del Dibu a un error colectivo que le costó caro a su equipo. A pesar de su gran actuación individual, el arquero argentino no pudo evitar la caída en un duelo cerrado, donde los detalles marcaron la diferencia.

Ahora, el Aston Villa deberá dar vuelta la historia en la revancha si quiere meterse en la final. Y como tantas otras veces, las miradas volverán a posarse sobre Martínez, ese arquero que aparece en los momentos clave, incluso en noches donde el resultado no acompaña.