jueves 30 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impresionante

Video: la tremenda tapada de Dibu Martínez en la Europa League que dejó boquiabierto a los hinchas

Emiliano Martínez fue clave con una atajada espectacular en la semifinal de Europa League, pero un penal evitable condenó al Aston Villa, que cayó en la ida y deberá remontar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En una encuentro cargado de tensión por las semifinales de la UEFA Europa League, Emiliano 'Dibu' Martínez volvió a demostrar por qué es uno de los mejores del mundo. El arquero del Aston Villa tuvo una intervención extraordinaria para evitar lo que era un gol casi seguro del Nottingham Forest, con una atajada sobre la línea que levantó a todo su equipo y mantuvo el partido con vida.

Lee además
video: rugio el centro sanjuanino con el desfile de autos del turismo nacional
Automovilismo

Video: rugió el centro sanjuanino con el desfile de autos del Turismo Nacional
desde adentro: una velada con la voz del box video
Capítulo I

Desde adentro: una velada con la voz del box

Sin embargo, el fútbol tiene esas vueltas inesperadas. Cuando el Villa parecía acomodarse, una acción desafortunada terminó cambiando el rumbo del encuentro: un penal tan evitable como determinante que derivó en el único gol del partido, convertido por Chris Wood. La jugada, sancionada tras revisión del VAR por una mano en el área, terminó inclinando la balanza para el conjunto local, que se quedó con el 1-0 en la ida.

El contraste fue claro: de la salvada milagrosa del Dibu a un error colectivo que le costó caro a su equipo. A pesar de su gran actuación individual, el arquero argentino no pudo evitar la caída en un duelo cerrado, donde los detalles marcaron la diferencia.

Ahora, el Aston Villa deberá dar vuelta la historia en la revancha si quiere meterse en la final. Y como tantas otras veces, las miradas volverán a posarse sobre Martínez, ese arquero que aparece en los momentos clave, incluso en noches donde el resultado no acompaña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2049936519356416039&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Peñarol se hace gigante: inaugurará su propia cantina en la sede de calle Chile

La FIFA confirmó que Irán jugará el Mundial 2026

Joaquín Gil será el juez de San Martín-Colegiales: los viejos antecedentes del 'árbitro de las polémicas'

Automovilismo, ciclismo y hockey sobre césped: la cargada agenda deportiva para este fin de semana

Se confirmó la lesión que sufrió Julián Álvarez por la Champions League: el resultado de los estudios

La curiosa opinión de un ex Boca sobre la posible llegada de Dybala: "Prefiero traer a Villa"

La decisión de Claudio Úbeda con Adam Bareiro tras su expulsión ante Cruzeiro en la Copa Libertadores

Michael Jackson, nuevo técnico de un equipo inglés: estallaron los memes por la llamativa situación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la fifa confirmo que iran jugara el mundial 2026
Fútbol

La FIFA confirmó que Irán jugará el Mundial 2026

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas
Tremendo

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas

Pachakamaq, el cóndor que fue rescatado y volvió a volar.
Historia

Quién es Pachakamaq, el cóndor sanjuanino que volvió a las altas cumbres

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Un sanjuanino denunció que le vendieron un auto en mal estado, reclamó la plata y lo amenazaron de muerte

Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos
Procedimiento policial

Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos

Imagen ilustrativa
Golpe de madrugada

Un pocitano se confió, dejó 14 garrafas de gas en la puerta de su negocio y en la noche se las robaron

Te Puede Interesar

Los dueños de Branka Motors no pagaron y hay preocupación de las víctimas: ¿se cae el acuerdo?
Polémica

Los dueños de Branka Motors no pagaron y hay preocupación de las víctimas: ¿se cae el acuerdo?

Por Luz Ochoa
Desde adentro: una velada con la voz del box video
Capítulo I

Desde adentro: una velada con la voz del box

En la previa al Día del Trabajador, afirmaron que las ventas de asado cayeron en San Juan
Consumo en baja

En la previa al Día del Trabajador, afirmaron que las ventas de asado cayeron en San Juan

Cayó el Callejero Fino: así bautizó la Policía al narco de Chimbas detenido
Barrio 5 de Octubre

Cayó el "Callejero Fino": así bautizó la Policía al narco de Chimbas detenido

Video: rugió el centro sanjuanino con el desfile de autos del Turismo Nacional
Automovilismo

Video: rugió el centro sanjuanino con el desfile de autos del Turismo Nacional