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Automovilismo, ciclismo y hockey sobre césped: la cargada agenda deportiva para este fin de semana

Entre el viernes y el domingo, las competencias deportivas se podrán vivir en San Juan. Todo el detalle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Durante el fin de semana del viernes al domingo, en San Juan habrá una variada oferta de eventos deportivos recreativos y competitivos. Todos ellos estarán a disposición para la participación y el disfrute de los fanáticos sanjuaninos.

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A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Automovilismo

TN en San Juan

La cuarta fecha de la temporada 2026 del TN se celebrará este fin de semana en el Circuito Villicum, Albardón.

Sábado 02-05

1° entrenamiento Clase 3 - Grupo B - 08.40 a 09.10

1° entrenamiento Clase 3 - Grupo A - 09:15 a 09:45

1° entrenamiento Clase 2 - Grupo B - 09.50 a 10.20

1° entrenamiento Clase 2 - Grupo A - 10.25 a 10.55

2° entrenamiento Clase 3 - Grupo B - 11.00 a 11.25

2° entrenamiento Clase 3 - Grupo A - 11.30 a 11.55

2° entrenamiento Clase 2 - Grupo B - 12.00 a 12.25

2° entrenamiento Clase 2 - Grupo A - 12.30 a 12.55

1° clasificación Clase 2 - Grupo A - 15.10 a 15.20

1° clasificación Clase 2 - Grupo B - 15.25 a 15.35

1° clasificación Clase 2 - Grupo C - 15.40 a 15.50

1° clasificación Clase 3 - Grupo A - 16.10 a 16.20

1° clasificación Clase 3 - Grupo B - 16.25 a 16.35

1° clasificación Clase 3 - Grupo C - 16.40 a 16.50

2° clasificación Clase 2 - Grupo A - 17.20 a 17.30

2° clasificación Clase 2 - Grupo B - 17.35 a 17.45

2° clasificación Clase 2 - Grupo C - 17.50 a 18.00

Domingo 03-05

1° serie Clase 2 - 09:10 (5 vueltas)

2° serie Clase 2 - 09:35 (5 vueltas)

3° serie Clase 2 - 10:05 (5 vueltas)

1° serie Clase 3 - 11:20 (5 vueltas)

2° serie Clase 3 - 11:45 (5 vueltas)

3° serie Clase 3 - 12:10 (5 vueltas)

Final Clase 2 - 12:55 (15 vueltas o 35 minutos)

Final Clase 3 - 14:05 (18 vueltas o 40 minutos)

Las entradas se encuentran disponibles en el sitio autoentrada.com y serán válidas para ambas jornadas. Los valores establecidos son de $15.000 para las tribunas generales y $40.000 para el sector de boxes

Centro de Educación Física N°20 ‘La Granja’ – Santa Lucía

El entrante será un nuevo fin de semana con continuidad para los campeonatos locales de hockey sobre césped de la Liga Social. La actividad del sábado 02 será en dos turnos, de 8 a 12 y de 13 a 22 horas; mientras que el domingo 03 se realizará de 9 a 23 horas.

Ciclismo

Las categorías infanto-juveniles de San Juan tendrán este domingo 03 de mayo su fecha coronación del certamen doméstico. La actividad será en el Kartodromo de Pocito (Ruta Nacional 40 pasando Calle 9) desde las 8 horas (concentración) y a las 9 horas (largada). Participarán categorías pañales, infantiles, juveniles y junior. La organización será de Juventud del Norte y la fiscalización de Federación Ciclista Sanjuanina.

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