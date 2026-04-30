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Copa Sudamericana

River define el equipo en Brasil: hora, TV y las dudas de Coudet ante Bragantino

El Millo visita este jueves a RB Bragantino. Eduardo Coudet mantiene la base, pero tiene dos incógnitas en el once.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tras el triunfo ante Aldosivi, River Plate ya cambió el chip y pone el foco en un compromiso clave: este jueves visitará a RB Bragantino en Brasil, con la intención de consolidarse como líder de su grupo en la Copa Sudamericana.

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El entrenador Eduardo Coudet tiene casi definido el equipo, aunque mantiene dos dudas importantes que podrían modificar la estructura que viene de ganar en el Monumental.

La primera incógnita pasa por el ingreso del juvenil Kendry Páez, quien viene de marcar su primer gol con la camiseta millonaria. Si el ecuatoriano se mete en el once, el que dejaría su lugar sería Ian Subiabre.

La otra duda está en el centro del ataque: Maximiliano Salas podría salir del equipo y dejarle su lugar a Joaquín Freitas, en busca de mayor peso ofensivo.

Más allá de esas variantes, el resto del equipo se mantendría sin cambios, apostando a la base que mostró una reacción positiva en el último encuentro.

Probable formación de River:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas.

Datos del partido:

  • Hora: 21.30
  • TV: ESPN
  • Estadio: Estadio Nabi Abi Chedid
  • Árbitro: Wilmar Roldán

River se juega más que tres puntos: en Brasil buscará dar un paso firme hacia la clasificación y empezar a mostrar la identidad que pretende su entrenador.

  • Hora: 21.30.
  • TV: ESPN .
  • Árbitro: Wilmar Roldán.
  • Estadio: Bragança Paulista.

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