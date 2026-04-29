Atlético Madrid empató con Arsenal y la serie se define en la vuelta: Julián convirtió un gol y se retiró lesionado

Atlético de Madrid empató 1-1 con Arsenal en el Riyadh Air Metropolitano por la ida de las semifinales de la Champions League 2026. El conjunto inglés se había puesto en ventaja con un penal convertido por Viktor Gyökeres, pero Julián Álvarez,también desde los doce pasos, marcó el empate para el equipo de Diego Simeone.

Sin embargo, la preocupación en el Atlético llegó sobre el final: el delantero argentino pidió el cambio a los 77 minutos por una molestia física en su tobillo izquierdo y encendió las alarmas de cara a la revancha en Londres. El equipo español había alcanzado esta instancia tras eliminar al Barcelona, mientras que los Gunners llegaron luego de superar con autoridad al Sporting de Lisboa; el ganador de la serie se medirá con el vencedor de PSG-Bayern Múnich en la final.

Se lesionó Julián Álvarez y hay alarma en la Selección Argentina: qué le pasó La "Araña" estaba siendo el gran protagonista de la noche madrileña al anotar el gol del empate 1-1 frente al Arsenal, en una serie que se presentaba sumamente cerrada. Sin embargo, la alegría por el tanto se transformó en incertidumbre a los 32 minutos del segundo tiempo cuando, tras una acción fortuita, un futbolista del conjunto inglés cayó sobre su pierna. El delantero cordobés se retiró del césped con evidentes gestos de molestia en su tobillo, obligando al Cholo Simeone a realizar un cambio de urgencia. En su lugar ingresó Álex Baena. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2049590258728079667&partner=&hide_thread=false Julián Álvarez SALIÓ LESIONADO en la Semifinal de Champions League vs Arsenal. pic.twitter.com/7kgZReGs9O — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 29, 2026

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