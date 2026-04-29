Se lesionó Julián Álvarez y hay alarma en la Selección Argentina: qué le pasó

El mundo del fútbol argentino contiene el aliento tras lo ocurrido esta tarde en el Estadio Metropolitano. En el marco del duelo de ida por las semifinales de la UEFA Champions League, Julián Álvarez debió abandonar el campo de juego con signos de dolor, generando una preocupación inmediata tanto en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid como en el de la Selección Argentina, que sigue de cerca cada movimiento a poco más de cuarenta días para el inicio del Mundial 2026.

La "Araña" estaba siendo el gran protagonista de la noche madrileña al anotar el gol del empate 1-1 frente al Arsenal, en una serie que se presentaba sumamente cerrada. Sin embargo, la alegría por el tanto se transformó en incertidumbre a los 32 minutos del segundo tiempo cuando, tras una acción fortuita, un futbolista del conjunto inglés cayó sobre su pierna. El delantero cordobés se retiró del césped con evidentes gestos de molestia en su tobillo, obligando al Cholo Simeone a realizar un cambio de urgencia. En su lugar ingresó Álex Baena.

Pese al impacto visual de la jugada, las primeras sensaciones desde el entorno del club español intentan transmitir algo de calma, sugiriendo que la salida del atacante pudo haber sido más por precaución que por una lesión de gravedad irreversible. De todas formas, las próximas horas serán determinantes para conocer el alcance real del golpe, ya que Julián se someterá a estudios médicos para descartar cualquier compromiso óseo o ligamentario que pueda poner en riesgo su participación en el tramo final de la temporada europea y, fundamentalmente, en la cita mundialista que se avecina. La lesión que preocupa Scaloni: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049589609248567729&partner=&hide_thread=false ¡ALERTA MUNDIAL! Julián Álvarez salió LESIONADO en el duelo vs. Arsenal.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FQ5O6nEzYT — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026

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