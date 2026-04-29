Para el Premio Puskas: sombrerito y bombazo de tres dedos para un golazo en el fútbol sanjuanino

En el partido correspondiente a la fecha 6 de la B Local sanjuanina, Juventud Unida de Pocito protagonizó una jugada que rápidamente dio que hablar por la espectacularidad del gol convertido por Segundo Arroyo. El video se hizo viral en las redes.
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Un jugador de Juventud Unida de Pocito protagonizó un verdadero golazo en la B local, cuando dominó la pelota y sacó un derechazo potente lejos del arquero.
En el partido correspondiente a la fecha 6 de la B Local sanjuanina, Juventud Unida de Pocito protagonizó una jugada que rápidamente dio que hablar por la espectacularidad del gol convertido por Segundo Arroyo. El video se hizo viral en las redes.
La acción fue tan inesperada como brillante: el jugador fue a disputar una pelota, logró dominarla y, en un mismo movimiento, tiró un sombrerito para sacarse de encima al defensor de Del Bono. Sin dejarla caer, sacó un remate de tres dedos, un verdadero bombazo que viajó con potencia y efecto, haciendo imposible cualquier reacción del arquero de Del Bono.
El tanto se volvió viral por su calidad técnica y muchos dijeron que vuele directo al Premio Puskás por la combinación de habilidad, creatividad y definición.
Video gentileza: juventudunidasj