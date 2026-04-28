Partidazo histórico: nueve goles, dobletes y un PSG que abrochó la ida de semi frente al Bayern

En un partido histórico, París Saint-Germain derrotó a Bayern Múnich por 5-4 en la ida de una de las semifinales de la Champions League. La revancha será el próximo martes en el Allianz Arena, mientras que el otro cruce lo disputarán Arsenal y Atlético de Madrid este miércoles.

El encuentro no dio respiro. Harry Kane había marcado el primero para la visita, pero el PSG lo dio vuelta con tantos de Kvaratskhelia y Neves. Sin embargo, Olise empató y, en la última jugada de la primera etapa, Dembélé puso el 3-2 tras un penal por mano de Alphonso Davies.

El complemento siguió en la misma línea. Kvaratskhelia y Dembélé volvieron a convertir y pusieron el 5-2, lo que parecía encaminar al local hacia la final. Sin embargo, en apenas tres minutos, Upamecano, tras un centro de Kimmich, y Luis Díaz le devolvieron la ilusión a los bávaros de cara a la vuelta.

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