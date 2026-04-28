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A todo o nada

Desamparados y Colón jugarán por un lugar en el próximo Regional Amateur

Se enfrentarán en un cruce decisivo que otorgará un lugar en la competencia federal. Dos caminos distintos, un mismo objetivo y un duele que promete mucha intensidad. El ganador acompañará a Unión de Villa Krause, ya clasificado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La temporada local tendrá un cierre con clima de final anticipada. Sportivo Desamparados y Colón Junior quedaron frente a frente en un mano a mano que no admite especulación: el ganador sacará pasaje directo al Torneo Regional Amateur, uno de los grandes objetivos del año para cualquier club sanjuanino.

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El choque, ya confirmado por la Liga Sanjuanina, reúne a dos equipos que llegaron hasta esta instancia tras campañas competitivas y regulares. No es un partido más: es la última puerta hacia el ámbito nacional para quienes se quedaron a mitad de camino y buscan revancha.

En ese contexto, Desamparados aparece con el peso de su historia y la obligación de estar a la altura. Acostumbrado a escenarios de este tipo, intentará imponer su experiencia en un partido donde cada error puede costar caro. Enfrente tendrá a un Colón Junior que viene en crecimiento, con una identidad clara y la ambición de dar un paso que lo reposicione fuera de la provincia.

El encuentro será el sábado 16 de mayo en el Estadio San Juan del Bicentenario

El atractivo del encuentro no solo pasa por lo futbolístico. También hay un trasfondo de ilusión colectiva: el equipo que gane se sumará a Unión como representante sanjuanino en el Regional, lo que implica visibilidad, competencia de mayor nivel y un desafío económico importante.

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