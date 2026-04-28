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Las Lagunas

Revelaron más datos del trágico vuelco del camión en Sarmiento: quién es el único detenido

El siniestro ocurrió este martes por la mañana en la intersección de calles Doncel y Bufano. Un joven de 28 años murió en el lugar y varios trabajadores resultaron heridos, aunque están fuera de peligro. El conductor del camión fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El hecho se registró alrededor de las 09:38 en la intersección de calles Doncel y Bufano, en la zona de Las Lagunas. Según la reconstrucción preliminar, un camión marca Mercedes Benz 1114 circulaba de Oeste a Este transportando a una cuadrilla de trabajadores rurales: cuatro personas en la cabina, incluido el conductor, y otras siete en la parte trasera.

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Por causas que aún son materia de investigación, el conductor -identificado como Víctor Calivar- perdió el control del rodado al llegar al cruce con calle Bufano. El vehículo terminó volcando sobre el costado Noreste de la banquina.

Como consecuencia del impacto, falleció en el lugar Jorge Daniel Chávez, de 28 años, quien viajaba junto a sus compañeros. Además, cinco de los ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Dr. Ventura Lloveras, donde se informó que se encuentran fuera de peligro.

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En el marco de la investigación, el conductor del camión quedó detenido en sede de la Comisaría 8ª de Sarmiento. La causa es investigada por el fiscal Francisco Pizarro, con la intervención del ayudante fiscal Facundo Romero y el equipo de auxiliares, quienes dispusieron diversas medidas, entre ellas el levantamiento del cuerpo para la posterior autopsia.

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