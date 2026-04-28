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Tragedia

Conmoción por el caucetero fallecido tras el vuelco de un camión en Sarmiento

Un joven de 28 años murió este martes por la mañana tras el vuelco de un camión que trasladaba trabajadores rurales en Sarmiento; hay seis heridos y la Justicia investiga las causas del siniestro. En las redes hubo lamentos por el deceso de Jorge Chávez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La víctima fue identificada como Jorge Chávez, de 28 años, quien viajaba en la caja de un camión Mercedes Benz junto a otros integrantes de una cuadrilla de cosechadores. El siniestro ocurrió alrededor de las 9, en la zona conocida como Campo Vid, sobre calle Bufano (Ruta Provincial 268), en la localidad sarmientina de Las Lagunas.

La noticia generó una profunda conmoción, especialmente en redes sociales, donde familiares y allegados despidieron al joven con mensajes de dolor. “Mis más sentido pésame a la familia del chico Chávez QEPD y que Dios calme ese dolor tan inmenso”, escribió una usuaria. “Que descanses en paz, mi pésame para tus hermanos y familia”, expresó otra persona.

El caso

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el vehículo circulaba a alta velocidad y, al intentar doblar, el conductor habría perdido el control, lo que provocó un violento vuelco al costado de la calzada. Esta hipótesis deberá ser confirmada por las pericias.

Como consecuencia del impacto, Chávez falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. En tanto, los otros seis ocupantes sufrieron diversas lesiones y fueron asistidos por personal sanitario que llegó rápidamente al lugar.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de la UFI Delitos Especiales, bajo la conducción del fiscal Francisco Pizarro y el ayudante de fiscal Facundo Romero, quienes avanzan en la reconstrucción de la mecánica del hecho para determinar cómo se produjo el vuelco y establecer posibles responsabilidades.

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