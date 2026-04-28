Conmoción por el caucetero fallecido tras el vuelco de un camión en Sarmiento

Un trágico episodio ocurrido este martes por la mañana en Sarmiento enluta a una familia de Caucete y vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de traslado de trabajadores rurales. Un joven jornalero perdió la vida y otros seis resultaron heridos luego del vuelco de un camión en el que se trasladaban hacia su lugar de trabajo.

En Sarmiento Un trabajador de una cuadrilla de cosechadores murió al volcar el camión que los trasladaba

La víctima fue identificada como Jorge Chávez, de 28 años, quien viajaba en la caja de un camión Mercedes Benz junto a otros integrantes de una cuadrilla de cosechadores. El siniestro ocurrió alrededor de las 9, en la zona conocida como Campo Vid, sobre calle Bufano (Ruta Provincial 268), en la localidad sarmientina de Las Lagunas.

La noticia generó una profunda conmoción, especialmente en redes sociales, donde familiares y allegados despidieron al joven con mensajes de dolor. “Mis más sentido pésame a la familia del chico Chávez QEPD y que Dios calme ese dolor tan inmenso”, escribió una usuaria. “Que descanses en paz, mi pésame para tus hermanos y familia”, expresó otra persona.

El caso

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el vehículo circulaba a alta velocidad y, al intentar doblar, el conductor habría perdido el control, lo que provocó un violento vuelco al costado de la calzada. Esta hipótesis deberá ser confirmada por las pericias.

Como consecuencia del impacto, Chávez falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. En tanto, los otros seis ocupantes sufrieron diversas lesiones y fueron asistidos por personal sanitario que llegó rápidamente al lugar.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de la UFI Delitos Especiales, bajo la conducción del fiscal Francisco Pizarro y el ayudante de fiscal Facundo Romero, quienes avanzan en la reconstrucción de la mecánica del hecho para determinar cómo se produjo el vuelco y establecer posibles responsabilidades.