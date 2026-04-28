Murió un joven al que le dieron un ladrillazo en la cabeza en Rawson: investigan posible asesinato

Una violenta secuencia ocurrida en el interior del Barrio Alameda, en Rawson, terminó de la peor manera. Cristian Andrés Castro, un hombre de 32 años, falleció en las últimas horas tras agonizar durante ocho días en el Hospital Rawson. La causa, que inicialmente se manejaba bajo otras carátulas, ha dado un giro tras el deceso y ahora la justicia investiga un presunto homicidio.

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Cronológicamente, el incidente se remonta a la madrugada del sábado 18 de abril, aproximadamente a las 02:00 horas. Según el testimonio brindado por el hermano de la víctima, ambos se encontraban en su casa cuando un sujeto desconocido apareció en la propiedad. El sospechoso ingresó a la vivienda sin ejercer violencia aparente, huyendo de una presunta persecución policial que se desarrollaba en las inmediaciones.

Al intentar retirar a este sujeto del inmueble, se produjo un enfrentamiento en el que el desconocido le arrojó una piedra a Cristian Castro, impactándole de lleno en la zona de la frente. A pesar de la gravedad del golpe, el damnificado manifestó sentirse mal en ese instante pero optó no ser asistido médicamente, una decisión que resultaría fatal.

Con el paso de las horas, el cuadro de salud de Castro se deterioró drásticamente. El lunes 20 de abril, sus familiares lo trasladaron de urgencia al Hospital Rawson. Los estudios confirmaron el peor diagnóstico: una fisura de cráneo acompañada de un derrame cerebral. Ante la gravedad del cuadro, fue derivado de inmediato a la Unidad de Terapia Intensiva; expresaron fuentes judiciales a este diario.

Finalmente, este martes 28 de abril se confirmó oficialmente el deceso. El informe médico detalló que el fallecimiento se produjo en la tarde del lunes 27, cerca de las 18:00 horas, tras diez días de haber recibido el impacto.

La causa empezó a ser investigada por UFI Genérica, pero ante el fallecimiento de Castro la causa pasó a UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Francisco Pizarro. La autopsia y los testimonios serán claves en esta causa para determinar si fue un homicidio o no.