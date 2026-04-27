Drogas, armas y objetos robados en un mega operativo en Rivadavia

Un despliegue policial en distintos puntos de Rivadavia derivó en la detención de tres personas y el secuestro de un importante conjunto de armas de fuego, estupefacientes y elementos cuya procedencia ahora es materia de investigación.

Comisaría 13° Estaba prófugo desde 2022 por un robo en Buenos Aires, lo identificaron en un control en Rivadavia y terminó detenido

Los procedimientos fueron ejecutados por la Brigada de Investigaciones Oeste en el marco de una causa por hurto calificado, con intervención de la Justicia de Niñez y Adolescencia. Las medidas incluyeron allanamientos simultáneos en varios domicilios, donde los efectivos reunieron pruebas consideradas clave para el avance de la pesquisa.

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En uno de los puntos intervenidos, en el barrio Cuyo, los investigadores arrestaron a un adolescente de 17 años. En paralelo, dos hombres de 38 y 29 años quedaron aprehendidos en el contexto de otra línea investigativa por tenencia ilegítima de armas de fuego. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 34ª y quedaron a disposición del ayudante fiscal Andrés Cerutti.

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Durante los operativos, los uniformados incautaron una tumbera y dos pistolas —una Browning y una Bersa— junto con cargadores, municiones de diferentes calibres y miras telescópicas. Además, en uno de los inmuebles se encontró más de un kilo de cannabis.

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También se recuperaron distintos objetos que serán sometidos a peritajes para establecer su origen, entre ellos bicicletas, teléfonos celulares, notebooks, herramientas y balanzas digitales.

Fuentes ligadas a la investigación indicaron que no se descarta que los elementos secuestrados estén relacionados con otros hechos delictivos ocurridos en la zona, por lo que las tareas continúan para profundizar las conexiones y determinar responsabilidades.