Drogas, armas y objetos robados en un mega operativo en Rivadavia

Un despliegue policial en distintos puntos de Rivadavia derivó en la detención de tres personas y el secuestro de un importante conjunto de armas de fuego, estupefacientes y elementos cuya procedencia ahora es materia de investigación.
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Los operativos fueron realizados por la Brigada de Investigaciones Oeste en el marco de una causa por hurto calificado. Hay un menor detenido y dos hombres vinculados a tenencia ilegal de armas.
Un despliegue policial en distintos puntos de Rivadavia derivó en la detención de tres personas y el secuestro de un importante conjunto de armas de fuego, estupefacientes y elementos cuya procedencia ahora es materia de investigación.
Los procedimientos fueron ejecutados por la Brigada de Investigaciones Oeste en el marco de una causa por hurto calificado, con intervención de la Justicia de Niñez y Adolescencia. Las medidas incluyeron allanamientos simultáneos en varios domicilios, donde los efectivos reunieron pruebas consideradas clave para el avance de la pesquisa.
En uno de los puntos intervenidos, en el barrio Cuyo, los investigadores arrestaron a un adolescente de 17 años. En paralelo, dos hombres de 38 y 29 años quedaron aprehendidos en el contexto de otra línea investigativa por tenencia ilegítima de armas de fuego. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 34ª y quedaron a disposición del ayudante fiscal Andrés Cerutti.
Durante los operativos, los uniformados incautaron una tumbera y dos pistolas —una Browning y una Bersa— junto con cargadores, municiones de diferentes calibres y miras telescópicas. Además, en uno de los inmuebles se encontró más de un kilo de cannabis.
También se recuperaron distintos objetos que serán sometidos a peritajes para establecer su origen, entre ellos bicicletas, teléfonos celulares, notebooks, herramientas y balanzas digitales.
Fuentes ligadas a la investigación indicaron que no se descarta que los elementos secuestrados estén relacionados con otros hechos delictivos ocurridos en la zona, por lo que las tareas continúan para profundizar las conexiones y determinar responsabilidades.