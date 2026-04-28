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En Sarmiento

Un trabajador de una cuadrilla de cosechadores murió al volcar el camión que los trasladaba

El terrible siniestro ocurrió durante la mañana de martes y las autoridades ya difundieron la identidad de la víctima, mientras investigan el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un trabajador de una cuadrilla de cosechadores cayó del camión y murió en Sarmiento.

Un trabajador de una cuadrilla de cosechadores cayó del camión y murió en Sarmiento.

Un trágico episodio enluta a una familia de Caucete y vuelve a poner el foco en las condiciones de traslado de trabajadores rurales. Un integrante de una cuadrilla de cosechadores perdió la vida este martes tras un grave siniestro vial ocurrido en Sarmiento, mientras se desplazaba junto a sus compañeros en un camión. Además hay 6 heridos.

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La víctima fue identificada como Jorge Chávez, de 28 años, quien viajaba en la caja de un camión Mercedes Benz que transportaba a trabajadores rurales. Por motivos que aún no han sido esclarecidos, el vehículo terminó protagonizando un violento vuelco que derivó en un desenlace fatal.

Según los primeros datos de la investigación, el camión circulaba a alta velocidad al momento del hecho, aunque esta circunstancia deberá ser confirmada por las pericias correspondientes. En ese contexto, al intentar doblar, el rodado perdió el control y terminó volcando al costado de la calzada.

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El hecho ocurrió en la mañana de este martes alrededor de las 9, en la zona conocida como Campo Vid, sobre calle Bufano (Ruta Provincial 268), en la localidad sarmientina Las Lagunas, donde rápidamente se desplegó un operativo de emergencia.

Como consecuencia del siniestro, Chávez falleció en el lugar del hecho debido a la gravedad de las heridas sufridas. En tanto, que otros 6 ocupantes del vehículo resultaron heridos y fueron asistidos por personal sanitario que acudió a la zona.

Las autoridades policiales y de la UFI de Delitos Especiales, bajo la orden del fiscal Francisco Pizarro y el ayudante de fiscal Facundo Romero, trabajan en la reconstrucción de la mecánica del accidente para determinar con precisión cómo se produjo el vuelco y establecer eventuales responsabilidades en el caso.

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