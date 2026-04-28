Se conoció el estado de salud de los sobrevivientes del vuelco en Sarmiento

Un nuevo parte sobre el estado de salud de los trabajadores involucrados en el trágico vuelco del camión en Sarmiento permitió conocer cómo evolucionan los sobrevivientes del siniestro que conmocionó a la provincia.

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De acuerdo a la información recabada, entre los heridos se encuentra David Agüero, de 48 años, quien se encuentra en buen estado general y fuera de peligro. En tanto, Natalia Sad, de 38, sufrió una fractura en el omóplato derecho, mientras que Isabel Morán, de 44 años, presenta un traumatismo en la zona frontal.

Por su parte, Guillermo Agüero, de 25 años, resultó con una fractura y luxación en el pulgar izquierdo. A su vez, Samuel Calíbar, de 22 años, presenta lesiones en la zona nasal y en el pómulo derecho.

El cuadro más delicado corresponde a Sergio Chávez, de 51 años, quien permanece en observación médica tras haber sufrido un politraumatismo torácico.

El hecho ocurrió cuando el camión que trasladaba a una cuadrilla de cosechadores volcó en el departamento Sarmiento, dejando como saldo un trabajador fallecido y varios heridos de distinta consideración. La investigación continúa para determinar las causas del siniestro y las posibles responsabilidades.