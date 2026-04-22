Identificaron al camionero que volcó y murió en Calingasta

Una tragedia vial conmocionó a la localidad de Calingasta durante la mañana de este miércoles. Tras el fatal vuelco de un camión cargado con leña en la ruta, las autoridades policiales y judiciales lograron identificar a la víctima fatal y al joven que lo acompañaba, quien lucha por su vida tras el siniestro.

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El hecho fue dado a conocer a las 08:30 horas pasando el puente de Pachaco , específicamente en la zona conocida como la Quebrada de las Burras . Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor del pesado rodado perdió el control, lo que derivó en un vuelco violento que terminó con la vida del transportista de manera instantánea.

Según informó el personal policial que trabajó en el lugar, el vehículo transportaba un importante cargamento de leña.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que el fallecido fue identificado como Luis Ramón Ochoa, de 40 años. Ochoa era oriundo de la localidad de Chepes, provincia de La Rioja. Por su parte, el acompañante fue identificado como Axel Ibáñez, un joven de 23 años.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría 16°. Se espera que en las próximas horas las pericias accidentológicas determinen si el vuelco se produjo por una falla mecánica, el estado del camino o un error humano en una zona caracterizada por su compleja geografía.