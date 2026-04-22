Dinos virtuales: de qué se trata la nueva apuesta paleontológica en San Juan

Mientras el Museo Paleontológico de San Juan aún espera abrir sus puertas, una innovación tecnológica empieza a darle “vida” antes de tiempo: la creación de un gemelo digital que permitirá recorrerlo de manera virtual y proyectar una experiencia inmersiva para visitantes de todo el mundo.

La paleontología sanjuanina suma un capítulo inesperado: ahora, los dinosaurios también habitarán el mundo digital. A partir de un acuerdo entre la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan y la empresa Vicuña Argentina S.A., el futuro museo provincial comenzará a construirse no solo en el plano físico, sino también en uno virtual.

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El convenio establece la cesión de un escáner 3D portátil de última generación, una herramienta clave para relevar cada rincón del edificio y transformarlo en un “mellizo virtual”. Este modelo digital no solo permitirá planificar con mayor precisión las salas y recorridos, sino que abre la puerta a visitas inmersivas a distancia, una tendencia creciente en los principales museos del mundo.

Detrás del proyecto estará el equipo de Paleontología del Instituto y Museo de Ciencias Naturales, que tendrá la tarea de digitalizar los espacios y, eventualmente, integrar piezas fósiles en entornos virtuales. La apuesta no es menor: se busca ampliar el alcance del patrimonio sanjuanino más allá de las fronteras físicas, permitiendo que investigadores, estudiantes y curiosos puedan explorar la historia prehistórica de la provincia desde cualquier lugar.

La iniciativa también refleja un cambio de paradigma en la forma de comunicar la ciencia. Ya no se trata solo de exhibir restos fósiles en vitrinas, sino de generar experiencias interactivas, accesibles y atractivas para nuevas audiencias. En ese sentido, el futuro museo podría posicionarse como un referente regional en innovación museográfica.

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Además del impacto tecnológico, el acuerdo refuerza la articulación entre el ámbito académico y el sector privado, un punto clave para el desarrollo científico local. La colaboración permitirá optimizar recursos, acelerar procesos y potenciar un proyecto que lleva años gestándose y que promete convertirse en uno de los principales atractivos culturales de San Juan.

El Museo físico de los dinos, que espera para abrir sus puertas

En paralelo, el edificio que albergará esta experiencia ya está listo y espera su momento. Ubicado en el Predio Ferial, junto a la histórica ex Estación Belgrano y en pleno eje cívico-cultural de la ciudad, el Museo Paleontológico de San Juan se levanta como una obra imponente de más de 5.300 metros cuadrados. Su arquitectura, basada en volúmenes cilíndricos conectados por galerías, propone un recorrido dinámico y envolvente, donde la luz natural —que se cuela a través de grandes lucarnas— guía al visitante en un viaje que promete ser tan sensorial como educativo.

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En su interior, todo está pensado para reconstruir un mundo perdido: desde salas temáticas que abordarán el período Triásico hasta espacios dedicados a dinosaurios de gran escala y experiencias interactivas, como un ejemplar robotizado que marcará el cierre del recorrido. A eso se suman áreas de investigación, servicios y hasta una confitería abierta hacia la Plaza Belgrano, diseñada como punto de encuentro.

Sin embargo, pese a que la obra civil ya está terminada, el museo aún no abrió sus puertas. Falta lo esencial: el montaje de las piezas que le darán sentido a cada sala, ese “alma” que transformará la estructura en una experiencia viva. Mientras tanto, y casi como una antesala futurista, el proyecto de digitalización comienza a anticipar lo que vendrá: un museo que no solo contará la historia de los dinosaurios, sino que también la proyectará hacia nuevas formas de conocerla.

Embed - Cúpulas, paredes circulares y recinto para un enorme dinosaurio: así quedó el Museo Paleontológico

FUENTE: UNSJ / Facultad de Ciencias Exactas