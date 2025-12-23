El esperado Museo de los dinosaurios en San Juan abrirá sus puertas a mediados de 2026

Se viene la esperada apertura del Museo de Ciencias Naturales en San Juan , que promete ser un nuevo atractivo sobre la vida de los dinosaurios que asombrará a grandes y chicos, sanjuaninos y turistas. Tal y como adelantó en exclusiva TIEMPO DE SAN JUAN, la obra civil ya fue concluida en agosto, tras años de idas y vueltas y ahora este lugar se prepara para abrir con su muestra interna. Es que al edificio, uno de los que tiene formas arquitectónicas más curiosas en la ciudad con sus cilindros y cúpula vidriada, faltaba dotarlo de contenido y en eso se estuvo trabajando todos estos meses.

Actualmente, el edificio ubicado en Plaza Belgrano (España entre 25 de mayo y Félix Aguilar) se encuentra en una fase de acondicionamiento interno que es el "guión del museo", que consiste en el armado de los sectores de exposición mediante tabiquería liviana y la diagramación de la temática arqueológica. Villavicencio explicó que, aunque el cierre exterior aún es visible para quienes transitan por la zona, se debe a que el equipo de Turismo está trabajando intensamente en el interior. Según la planificación oficial, el museo estará habilitado para el público durante el año 2026, estimándose que la apertura definitiva se concrete antes de la mitad del año que viene.

En cuanto a las características técnicas de la obra, el secretario detalló que se trata de una construcción civil tradicional de hormigón y mampostería concebida como un espacio de usos múltiples. El edificio no solo albergará exposiciones, sino que cuenta con una importante sala de audio, un anfiteatro, una confitería y tecnología digital avanzada para enriquecer la experiencia del visitante. Villavicencio subrayó que la inversión total actualizada ronda los 7.000 millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud de un proyecto que comenzó a gestarse entre 2019 y 2020 y que debió superar periodos de paralización de la obra pública a nivel nacional.

El eje central del museo será la identidad sanjuanina vinculada a los hallazgos de Ischigualasto. Sobre el contenido que encontrarán los visitantes, Villavicencio señaló: “La temática es referida a algo que a los sanjuaninos nos identifica mucho, como es el tema de los dinosaurios de Ischigualasto; creo que va a quedar muy lindo y bastante interesante”.

Además, el funcionario adelantó que el proyecto busca generar un impacto visual moderno mediante la aplicación de herramientas nunca vistas.

Villavicencio afirmó que “la idea es aplicar muchas cosas novedosas, la idea es sorprender a los sanjuaninos cuando entremos al museo”.

Aunque por razones presupuestarias no se pudo ejecutar el 100% del guion original, se ha respetado un porcentaje muy elevado del diseño inicial que incluye estructuras de dinosaurios en los pasillos y espacios comunes. El secretario de Obras Públicas se mostró optimista respecto a los plazos finales de esta obra destacada y concluyó que “están dadas las condiciones para poder concretar la apertura antes de medio año de 2026”, transformando este espacio en un nuevo referente para el turismo y la ciencia en la región.