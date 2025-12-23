martes 23 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Análisis de dos referentes

Falta de casas y galpones, alquileres en tensión y el rol impensado de la minería: el balance inmobiliario que deja 2025 en San Juan

Alta demanda, poca oferta y un escenario atravesado por la minería y el crédito. El sector cierra el año con alquileres tensionados, faltante de casas familiares y galpones industriales. Las expectativas para 2026.

Por Elizabeth Pérez
La falta de galpones industriales y casas familiares se consolidó como uno de los principales cuellos de botella del mercado inmobiliario sanjuanino en 2025.

La falta de galpones industriales y casas familiares se consolidó como uno de los principales cuellos de botella del mercado inmobiliario sanjuanino en 2025.

image

Por un lado, faltan casas para familias y galpones para empresas, mientras que los alquileres habitacionales en algunos sectores no alcanzan a cubrir la demanda. Así cierra el 2025 el mercado inmobiliario sanjuanino, atravesado por la presión de la demanda, la especulación ligada a la minería y un crédito hipotecario que aún no termina de despegar.

Lee además
dolares del colchon: las inmobiliarias de san juan esperan vender mas propiedades
Repecusiones

Dólares del colchón: las inmobiliarias de San Juan esperan vender más propiedades
el sector inmobiliario adviertio que la suba de tasas hipotecarias podria enfriar las ventas en san juan
Incertidumbre

El sector inmobiliario adviertió que la suba de tasas hipotecarias podría enfriar las ventas en San Juan

Dos referentes del sector –Mauricio Turell, titular de la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria y Esteban Costela, presidente del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios- analizaron qué pasa en San Juan y los cuellos de botella. Pero también miran al 2026 con moderado optimismo.

El gran déficit: casas familiares y galpones industriales

Según Turell, uno de los problemas más graves es el déficit de casas de tres dormitorios para familias, ya que los desarrolladores e inversores han volcado su capital casi exclusivamente a departamentos de un ambiente o un dormitorio. Esta tendencia ha dejado a los grupos familiares con opciones mínimas, en un contexto donde los barrios privados tampoco están generando oferta de viviendas terminadas para la venta.

A esta carencia habitacional se suma una crisis de infraestructura comercial e industrial. Turell destacó la falta crítica de galpones industriales de más de 500 metros cuadrados que cuenten con sus planos en regla, un requisito indispensable para poder facturar y operar en regla.

A esto se suma la concentración de la demanda en Capital. Según Turell, cerca del 70% de las propiedades de esa zona cumplen con los requisitos que exigen las líneas de crédito hipotecario, como planos y final de obra, algo que no sucede en la misma proporción en otros departamentos. Incluso se observa una expansión del microcentro hacia el sur, con casas que se compran para reconvertirse en locales comerciales combinados con vivienda.

Compraventa: créditos y elecciones

En cambio, Costela destacó en cuanto a las zonas más buscadas, que el corredor este-oeste lidera la demanda, con Santa Lucía, Capital y Rivadavia al frente, seguidos por Rawson.

En materia de compraventa, señaló que 2025 estuvo condicionado por el “ruido político” y el freno del crédito hipotecario tras las elecciones de octubre pasado. “Antes de esa fecha los créditos estubieron a full y se concretaron muchas operaciones. Este año, en octubre luego de las elecciones, las tasas siguieron altas y eso retrasa los cierres”, explicó.

Además, remarcó que el mercado inmobiliario tiene tiempos propios: una operación puede demorar al menos 30 días y extenderse hasta 90 si interviene un crédito. A eso se suma la estacionalidad: diciembre, enero y febrero suelen ser meses más lentos, con una reactivación que históricamente llega en marzo, indicó.

La crisis de los alquileres y el "factor minería”

En las entidades plantearon visiones complementarias. Para Turell, el panorama es crítico:” la demanda es altísima y la oferta bajísima”, dijo, y agregó que de cada diez pedidos de alquiler solo se satisfacen dos. La escasez de oferta se arrastra desde mediados de 2025 y no muestra, por ahora, una solución clara.

Parte de este fenómeno se debe a la especulación con la minería, ya que muchos propietarios retienen viviendas esperando alquilarlas a empresas del sector cuando despierte la producción del cobre. No obstante, Turell advirtió que las mineras actuales son muy exigentes, imponen sus propios precios y contratos, y ya no aceptan cualquier propiedad como dos décadas atrás, cuando la gran minería del oro irrumpió en San Juan.

Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios, Esteban Costela aportó una mirada complementaria. Si bien reconoce la falta de unidades disponibles, señaló que los precios del alquiler habitacional se mantienen estabilizados, con renovaciones que no registran subas significativas. “Hay inquilinos que pueden negociar. Si alguien pagaba, por decir una cifra, 400 mil pesos; hoy puede renovar por el mismo valor o incluso algo menos”, explicó.

El alquiler comercial, en cambio, atraviesa un momento más lento, afectado por la caída del consumo. Según Costela, la caída en el consumo ha provocado que los locales no salgan con la misma rapidez, e incluso los inquilinos tienen margen para negociar precios a la baja para mantener los contratos.

Expectativas puestas en 2026

Pese a los desequilibrios, en el sector tienen expectativas positivas. Costela proyectó un 2026 con mayor dinamismo si se consolida la estabilidad económica y regresan los créditos hipotecarios para la clase media, un motor clave de operaciones encadenadas.

Turell coincidió y anticipó una reactivación a partir de abril o mayo, impulsada por una eventual baja de tasas y la aparición de créditos para comprar en pozo, que permitirían escriturar antes de finalizar las obras y dar respaldo financiero a las constructoras.

Temas
Seguí leyendo

Plan de obras eléctricas en Calingasta: el EPRE conformó un comité para controlar la ejecución

Créditos hipotecarios de Banco Nación: de cuánto es la cuota si pido 47 millones de pesos en diciembre

De la Vega en la Unión Industrial de San Juan, con el ojo en entrenar trabajadores y "cubrir el déficit" de las escuelas técnicas

Milei le puso fecha al fin de la inflación: ¿cuándo va a perforar el 1% mensual?

Cambio de mando en los industriales sanjuaninos: se va Palacios y toma la posta un empresario tech

Las cuatro buenas noticias de ANSES para enero de 2026

Comer rico y sano para las Fiestas: según puesteros de la Feria de Capital, los precios de las frutas y las verduras y cuánto aumentaron en un año

Cuánto le cuesta a San Juan mantener las principales rutas nacionales de las que Milei no se ocupa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
creditos hipotecarios de banco nacion: de cuanto es la cuota si pido 47 millones de pesos en diciembre
A tener en cuenta

Créditos hipotecarios de Banco Nación: de cuánto es la cuota si pido 47 millones de pesos en diciembre

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan
¡Atención!

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan

Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Le vendió pan durante un año, pero descubrió que no le pagaba y que la estafó en $4.000.000

En Valle Fértil la comunidad viene expresando preocupación por los rompetormentas. 
Investigación

Misterio en el cielo de San Juan: el Gobierno crea una mesa de investigación sobre los aviones "rompetormentas"

Sentía escalofríos al verlo: el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos
Hubo una interprete de señas

"Sentía escalofríos al verlo": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte video
Batalla

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte

Te Puede Interesar

El esperado Museo de los dinosaurios en San Juan abrirá sus puertas a mediados de 2026 video
Lo que se viene

El esperado Museo de los dinosaurios en San Juan abrirá sus puertas a mediados de 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan
Casposo, en Calingasta tiene la planta de procesamiento de mineral a la que llevará la produción de la mina Hualilán, en Ullum. Se llego a un acuerdo por el tránsito de camiones. 
Autorización oficial

Acuerdo clave en Calingasta: confirman que los camiones mineros de Hualilán no pasarán por la Villa y habrá un puente alternativo

La falta de galpones industriales y casas familiares se consolidó como uno de los principales cuellos de botella del mercado inmobiliario sanjuanino en 2025.
Análisis de dos referentes

Falta de casas y galpones, alquileres en tensión y el rol impensado de la minería: el balance inmobiliario que deja 2025 en San Juan

La cena navideña “Ninguna Familia sin Navidad” organizada por Argentina Humana se hizo el año pasado en la Catedral.
En San Juan

Final feliz: tras los cruces, se aprobó la cena navideña solidaria en la "Plaza de la Joroba"

Condena para dos hermanos por una brutal agresión: uno preso y el otro libre con un consejo del juez que marcó la audiencia
Judicial

Condena para dos hermanos por una brutal agresión: uno preso y el otro libre con un consejo del juez que marcó la audiencia