Murió un adolescente de Los Berros que se cayó se su bici cuando volvía de hacer mountain bike

El departamento Sarmiento atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Axel Zalazar , un joven de 18 años que luchó durante una semana por su vida luego de protagonizar un grave accidente en bicicleta. El deceso se produjo este martes por la mañana, después de permanecer internado en terapia intensiva en el Hospital Guillermo Rawson.

El hecho ocurrió el martes 16 de noviembre, cerca de las 22:30, cuando Axel regresaba junto a tres amigos de una jornada de mountain bike. Los tres iban por la Ruta 153, el tramo que une Pedernal con la localidad de Los Berros, donde vivían. Según informaron fuentes judiciales, el camino se encontraba sin iluminación, lo que dificultaba que los ciclistas pudieran ver bien y sería esta la causa del accidente.

Los adolescentes avanzaban uno detrás de otro cuando el primero de ellos sufrió un desperfecto mecánico en la palanca de su bicicleta y terminó cayendo sobre la calzada. El segundo logró esquivarlo, pero Axel, que circulaba en tercer lugar, no pudo evitar el impacto y cayó violentamente, golpeando su cabeza contra el asfalto.

Tras el accidente, los heridos fueron trasladados de urgencia al microhospital de Los Berros. Mientras que el primer ciclista sufrió lesiones leves y fue dado de alta, Axel presentaba un cuadro mucho más delicado, con un traumatismo encéfalo craneano severo.

Debido a la gravedad de su estado, fue derivado al nosocomio capitalino, donde ingresó directamente a terapia intensiva y fue sometido a una cirugía de urgencia. A pesar del esfuerzo del personal médico, su estado no logró revertirse y este martes se confirmó su fallecimiento.

Axel era un chico muy querido en Los Berros y, por eso, desde el Club Sportivo Los Berros emitieron un comunicado enviando las condolencias a la familia y amigos.