martes 23 de diciembre 2025

Juicio abreviado

Condenan a prisión efectiva a un mecánico de Chimbas que vendió el auto de un cliente

A través de un juicio abreviado, el mecánico acordó una condena de 7 meses de prisión efectiva, pena que se acumuló a otra de 1 año. Lo mandaron a la cárcel por ese castigo anterior.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Leonardo Pérez, el condenado.

Un mecánico de Chimbas que en agosto de 2024 engañó a un cliente y le vendió el auto que le había dejado para reparar fue condenado a 7 meses de prisión efectiva. Si bien acordó un juicio abreviado para recibir una pena menor por esta modalidad de estafa, no pudo evitar que lo enviaran al penal de Chimbas en razón de que ya cargaba con una condena anterior de 1 año de cárcel, la que ahora se acumula a la de hoy.

La sentencia fue dictada este martes 23 de diciembre de 2025, tras una audiencia en la que intervinieron el fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Leonardo Ezequiel Pérez, el imputado, aceptó su responsabilidad en el hecho y consintió el acuerdo de juicio abreviado, que fue homologado por la jueza Carolina Parra, con la asistencia de la defensora oficial Sandra Leveque.

image
La ayudante fiscal Silvina Putelli y el fiscal Nicolás Alvo.

De acuerdo a lo investigado, el caso se originó cuando la víctima dejó su vehículo en el taller de Pérez, en Chimbas, para que le realizara una reparación. Eso sucedió en agosto del 2024. Con el paso de los días, el mecánico comenzó a dar excusas y a postergar la entrega del rodado, hasta que el damnificado descubrió que el auto había sido vendido sin su autorización. La maniobra salió a la luz cuando el vehículo apareció publicado en Facebook, lo que motivó la denuncia penal en enero de 2025.

image
La defensora oficial Sandra Leveque.

En el marco de la causa, la UFI realizó allanamientos y logró ubicar el vehículo en poder de Gabriel Ángel Carrizo, quien presentó un boleto de compraventa y aseguró haberlo adquirido de buena fe. Con el avance de la investigación, los fiscales determinaron que Carrizo desconocía el origen ilícito del auto, por lo que finalmente fue sobreseído, mientras que Pérez fue formalmente condenado por el delito de estelionato.

image
La jueza María Carolina Parra.

La pena impuesta es de 7 meses de prisión efectiva, la cual se acumula a una condena anterior de un año de prisión que Pérez ya se encuentra cumpliendo en el Servicio Penitenciario Provincial por una infracción a la ley de maltrato animal. Ese antecedente fue determinante para que el mecánico no accediera a una condena condicional y continúe alojado en el penal de Chimbas. La pena única quedó en 1 años y 7 meses de cárcel.

