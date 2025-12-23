martes 23 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Judicial

Dos hermanos cayeron por un violento robo en Rivadavia, pero quedaron en libertad

La decisión fue tomada tras una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal y la Defensa acordaron la aplicación de una medida alternativa, debido a que ambos imputados no cuentan con antecedentes penales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este martes, la justicia sanjuanina resolvió la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año a Ignacio Manuel Flores y Alberto Jesús Flores, acusados de protagonizar un violento robo agravado en una vivienda del departamento Rivadavia. La decisión fue tomada tras una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal y la Defensa acordaron la aplicación de una medida alternativa, debido a que ambos imputados no cuentan con antecedentes penales y tras la resolución quedaron en libertad.

Lee además
el entramado de la casona de avenida rawson: aca no se cobraba alquiler, quienes quedaron a cargo del hogar y las amenazas de los exhabitantes
En Capital

El entramado de la casona de Avenida Rawson: "acá no se cobraba alquiler", quiénes quedaron a cargo del hogar y las amenazas de los exhabitantes
Leonardo Pérez, el condenado.
Juicio abreviado

Condenan a prisión efectiva a un mecánico de Chimbas que vendió el auto de un cliente
image
Ignacio Manuel Flores y Alberto Jesús Flores, acusados de protagonizar un violento robo agravado en una vivienda del departamento Rivadavia.

Ignacio Manuel Flores y Alberto Jesús Flores, acusados de protagonizar un violento robo agravado en una vivienda del departamento Rivadavia.

El hecho investigado ocurrió el 4 de diciembre de 2025, alrededor de las 4 de la madrugada, en una casa ubicada en Falucho Sur, donde se encontraba la denunciante junto a su madre y una sobrina menor de edad. Según la acusación fiscal representada por Juan Manuel Gálvez, los imputados y un tercer sujeto que se encuentra prófugo Campillay forzaron la puerta e ingresaron al domicilio, donde redujeron a la víctima mediante violencia física y amenazas. Mientras uno la obligaba a tirarse al piso, los otros revisaban distintas habitaciones.

Durante el asalto, los atacantes sustrajeron dinero en efectivo por unos 350.000 pesos, teléfonos celulares, joyas, zapatillas, una billetera, una mochila infantil y otros efectos personales, para luego huir en un automóvil Volkswagen Gol. La investigación incluyó declaraciones testimoniales, análisis de cámaras de seguridad, allanamientos y secuestros, que permitieron identificar a los autores y recuperar parte de lo robado, entre ellos joyas reconocidas por la víctima y el vehículo utilizado.

image
Juez Guillermo Adárvez.

Juez Guillermo Adárvez.

La fiscalía imputó a los hermanos Flores por el delito de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, en calidad de coautores. Sin embargo, se acordó la suspensión del proceso a prueba, la cual fue homologada por el juez interviniente, en acuerdo con la defensa oficial de la Dra. Sandra Leveque.

Como condiciones, ambos deberán realizar tareas comunitarias no remuneradas por 16 horas cada uno, dentro de un plazo de dos meses, bajo control de la Oficina de Medidas Alternativas. Además, deberán abonar una reparación simbólica de 30.000 pesos en total, entre ambos, a favor de la denunciante, suma que deberá ser entregada entre el 1 y el 10 de enero de 2026.

image
Fiscales del caso.

Fiscales del caso.

También se dispuso una prohibición de acercamiento a menos de 500 metros respecto de la víctima y su domicilio, así como la prohibición de cualquier tipo de contacto por redes sociales o medios telefónicos. Por otra parte, el juez ordenó la devolución del automóvil secuestrado a su titular registral y la entrega del dinero recuperado a la damnificada, a través de la Fiscalía.

Finalmente, el magistrado resolvió hacer cesar la detención de Ignacio y Alberto Flores, quienes recuperaron la libertad, quedando sujetos al cumplimiento estricto de las medidas impuestas durante el plazo de un año.

image
Abogada defensora oficial, Sandra Leveque.

Abogada defensora oficial, Sandra Leveque.

Temas
Seguí leyendo

Condena para dos hermanos por una brutal agresión: uno preso y el otro libre con un consejo del juez que marcó la audiencia

Desestimaron la denuncia por exhibiciones obscenas contra el hockista Panchito Velázquez

Le tiró el auto encima a un motociclista en San Martín, para fiscalía su intención era lesionar y no asesinar: lo condenaron

Chimbas denunció a un mecánico por retención indebida de vehículos municipales

Detienen a una mujer en el Parque de Chimbas por robar un celular

"Sentía escalofríos al verlo": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos

Video: así fue el recorrido de los delincuentes que le robaron a una familia sanjuanina en La Serena

Le vendió pan durante un año, pero descubrió que no le pagaba y que la estafó en $4.000.000

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sentia escalofrios al verlo: el desgarrador testimonio de la joven que denuncio a su padre sordomudo tras anos de abusos
Hubo una interprete de señas

"Sentía escalofríos al verlo": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Le vendió pan durante un año, pero descubrió que no le pagaba y que la estafó en $4.000.000

Sentía escalofríos al verlo: el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos
Hubo una interprete de señas

"Sentía escalofríos al verlo": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte video
Batalla

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte

Todo fue muy raro: un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas
Impactante

"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas

Nochebuena pasada por agua: advierten tormentas fuertes en el Este sanjuanino
Clima en alerta

Nochebuena pasada por agua: advierten tormentas fuertes en el Este sanjuanino

Te Puede Interesar

El entramado de la casona de Avenida Rawson: acá no se cobraba alquiler, quiénes quedaron a cargo del hogar y las amenazas de los exhabitantes
En Capital

El entramado de la casona de Avenida Rawson: "acá no se cobraba alquiler", quiénes quedaron a cargo del hogar y las amenazas de los exhabitantes

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobierno de Milei confirmó la aprobación del RIGI para Gualcamayo: es el segundo proyecto en la provincia que recibió luz verde
Comunicado

El gobierno de Milei confirmó la aprobación del RIGI para Gualcamayo: es el segundo proyecto en la provincia que recibió luz verde

Leonardo Pérez, el condenado.
Juicio abreviado

Condenan a prisión efectiva a un mecánico de Chimbas que vendió el auto de un cliente

En Ambiente respondieron: un aguilucho, ¿puede llevarse un perro?
Impacto en Santa Lucía

En Ambiente respondieron: un aguilucho, ¿puede llevarse un perro?

Casposo, en Calingasta tiene la planta de procesamiento de mineral a la que llevará la produción de la mina Hualilán, en Ullum. Se llego a un acuerdo por el tránsito de camiones. 
Autorización oficial

Acuerdo clave en Calingasta: confirman que los camiones mineros de Hualilán no pasarán por la Villa y habrá un puente alternativo