Detuvieron a un hombre en el Paso de Agua Negra: tenía cheques por más de $12.000.000 que no habían sido declarados

Un control de rutina en el Paso de Agua Negra terminó con un ciudadano argentino detenido en Chile . Las autoridades detectaran que transportaba más de 5.000 dólares y cheques por más de $12.000.000 sin declarar. Investigan si es sanjuanino.

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El procedimiento se desarrolló en el complejo fronterizo Juntas del Toro y estuvo a cargo de la Brigada de Investigación Criminal de Vicuña junto con el Servicio Nacional de Aduanas, indicaron medios trasandinos. Allí, durante la revisión de equipaje y documentación, los agentes advirtieron inconsistencias que derivaron en una inspección más exhaustiva.

En ese contexto, encontraron que el hombre llevaba consigo 5.000 dólares, cerca de 2 millones de pesos argentinos y varios cheques cuyo monto total superaría los 12 millones, sin registro en la declaración obligatoria para el cruce internacional.

Frente a esta situación, se dispuso su aprehensión por una presunta vulneración a las normas aduaneras vigentes en Chile, mientras se analiza si el caso encuadra en delitos como contrabando o fraude.

El dinero y la documentación quedaron retenidos como evidencia, y el sospechoso fue puesto a disposición de la fiscalía chilena, que continuará con la investigación. En tanto, se intenta confirmar si el hombre tiene vínculo o residencia en San Juan.