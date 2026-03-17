El Paso de Agua Negra sigue con el tránsito en baja: las dos razones que conspiran contra los viajes

El movimiento en el Paso de Agua Negra , el camino internacional que vincula a San Juan con la Región de Coquimbo , sigue con una tendencia en baja en comparación con el periodo anterior. Según los datos proporcionados por la secretaria de Relaciones Institucionales del gobierno provincial , Claudia Sarmiento , hasta este momento de la temporada han transitado por la ruta aproximadamente 65.000 personas. Esta cifra representa una disminución respecto al año pasado de alrededor del 30% menos de usuarios. La funcionaria destacó que, si bien la temporada anterior fue récord desde diversas perspectivas, el escenario actual se debe a una combinación de factores que han desalentado el cruce hacia Chile.

¿Por qué se da esta disminución? La funcionaria de Marcelo Orrego señaló, en diálogo con Radio Sarmiento, que la situación económica y el valor de la moneda juegan un rol determinante en la decisión de los turistas. Al respecto, la funcionaria explicó que: “Creemos que hay varios factores. La realidad es que la gente, por lo que hablamos en general, te dice que conviene más el cambio en otros destinos. El cambio ya no conviene tanto. Antes, el año anterior, la gente más que nada aprovechaba para ir a comprar los uniformes de los chicos, las cosas de la escuela y, por lo que nos manifiestan, este año no ha sido tan conveniente el cambio”.

A la situación financiera se suma una preocupación creciente por la integridad de los viajeros en territorio chileno debido a diversos episodios delictivos reportados. Sarmiento reconoció que este panorama viene siendo un punto central en la agenda de trabajo binacional para intentar revertir el malestar de los conductores. “Sin duda que este tema de inseguridad es algo que ha llamado la atención y, de hecho, la propia ministra de Gobierno Laura Palma y yo hemos tenido reuniones con las autoridades del delegado presidencial y el Seremi de Seguridad manifestándole esta necesidad de que se enfatice más en lo que era el plan de seguridad, que no nos es ajeno. Se ha pedido un trato especial y mayor cuidado no solo en la prevención, sino también en el trato humano una vez que hayan sufrido un asalto o pérdida de documentación”.

A pesar de la merma en la cantidad de vehículos, desde la provincia resaltan las mejoras en la infraestructura y la agilidad en la atención de los organismos de control. Se instalaron garitas de Gendarmería para la salida del país que hacen más efectivo el guiado de los trámites, además de una renovada cartelería informativa. Uno de los puntos más destacados de esta gestión fue la implementación de cuatro tótems de seguridad SOS conectados directamente con el 911. Estos dispositivos fueron fundamentales para asistir a viajeros con fallas mecánicas o problemas de salud derivados de la altitud, considerando que el paso se encuentra a 4.780 metros sobre el nivel del mar. Dos de estos tótems cuentan además con lectores de patentes que se utilizan con fines preventivos para monitorear los tiempos de trayecto de los vehículos.

¿Hasta cuándo estará abierto?

Se vienen dos fines de semana XXL, la ocasión perfecta para cruzarse a Chile. De cara al cierre de la temporada, la fecha de inhabilitación permanente sigue siendo incierta, ya que depende estrictamente de las condiciones climáticas y la aparición de las primeras nevadas que suelen complicar el tránsito en los 80 kilómetros de ripio del recorrido. El año pasado el complejo logró mantenerse abierto durante seis meses, hasta mayo, pero para el ciclo actual se evalúa el panorama día a día junto a las autoridades chilenas.

El Paso Internacional de Agua Negra, que une San Juan con Coquimbo abrió para la temporada 2025-2026 el 26 de noviembre de 2025.

Sarmiento dijo que se busca profundizar las campañas de concientización sobre el exceso de velocidad en zona de cornisas y continuar con el mantenimiento de la ruta 150, entendiendo al paso como un eje estratégico para el desarrollo de San Juan.