En el Paso de Agua Negra, impresionante derrumbe de rocas tras el fuerte sismo en Chile

El fuerte sismo que sacudió la IV Región de Chile y se sintió fuerte en varios departamentos sanjuaninos pegó fuerte en el Paso Internacional de Agua Negra , que conecta San Juan con Coquimbo .

Vialidad Nacional difundió imágenes que dan cuenta de un impactante desmoronamiento de rocas sobre la calzada en la Ruta 41, específicamente en el sector chileno y en las inmediaciones del embalse Puclaro. Las capturas muestran piedras de diversos tamaños obstruyendo parte del camino, mientras vehículos de pequeño y gran porte transitaban por la zona en el momento del siniestro.

A pesar de la espectacularidad de los derrumbes las autoridades indicaron que no se registraron daños personales de gravedad hasta el momento. En cuanto a la transitabilidad del paso fronterizo, se informó que el camino no ha sido cerrado, permitiendo que el flujo vehicular continúe bajo condiciones de precaución, mientras se evalúa la situación en los sectores afectados por el desprendimiento de material de los cerros.

Cerca de las 13 horas, Vialidad Nacional emitió un parte en el que destaca que "las autoridades del Gobierno de Chile y del Gobierno de la Provincia de San Juan informan que el camino de la Ruta Nacional 150 y el Paso de Agua Negra se encuentra transitable".

A la par, emitieron sugerencias para los conductores:

- Circular con precaución debido a las condiciones propias de alta montaña.

- Respetar las indicaciones de Gendarmería Nacional y Carabineros de Chile.

- Consultar periódicamente los partes oficiales ante posibles cambios climáticos.

Un fuerte movimiento telúrico de magnitud 6,1 en la escala de Richter sacudió la región chilena de Coquimbo este jueves a las 10:34 de la mañana, generando preocupación a ambos lados de la cordillera. El epicentro del sismo se localizó a poco menos de 15 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge, en la comuna de Ovalle, y su intensidad fue tal que se percibió con gran fuerza en distintos puntos de la provincia de San Juan, donde despertó la alarma entre la gente.

El fenómeno se produjo en un momento de altísima concurrencia, dado que la región se encuentra en plena temporada turística veraniega. En las zonas urbanas de la costa chilena, el personal de los comercios locales actuó de manera organizada para asistir a los numerosos turistas argentinos, dirigiéndolos hacia zonas seguras ante la incertidumbre inicial, aunque las autoridades nacionales descartaron rápidamente cualquier alerta de tsunami.