jueves 12 de febrero 2026

Imágenes

Susto en Veladero por el temblor en Chile: impactantes desprendimientos en plena jornada laboral

El movimiento sísmico generó caída de material rocoso en la mina. Operarios registraron el momento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un fuerte temblor registrado en Chile durante la mañana de este jueves también se sintió en San Juan y generó momentos de tensión en la mina Veladero, donde se produjeron desprendimientos en plena jornada laboral. Trabajadores del yacimiento compartieron con Tiempo de San Juan imágenes en las que se observa una densa nube de tierra levantarse en medio del movimiento sísmico.

image

En los videos y fotografías enviados por los operarios se puede ver cómo, tras el sacudón, parte del material rocoso cedió en uno de los sectores de la mina, generando una impactante polvareda. Las imágenes reflejan la magnitud del desprendimiento y el temor vivido por quienes se encontraban en el lugar.

image

Uno de los registros más impactantes muestra una roca de gran tamaño que cayó en una zona donde minutos antes habían estado trabajando operarios. Según relataron los propios trabajadores, el sector había sido desocupado poco antes del movimiento, lo que evitó que hubiera personas en el área al momento del desprendimiento.

Oyentes de Radio Manantial enviaron fotos de desprendimientos en cerros de la Precordillera tras el sismo.

image
