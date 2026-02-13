viernes 13 de febrero 2026

Estuvo presa

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos

La mujer que cumplía funciones en el Hospital Marcial Quiroga quedó librada de sospechas, luego de que la fiscalía descubriera a la verdadera responsable que había falsificado firmas y usado sellos de una médica de la Guardia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La enfermera del Hospital Marcial Quiroga que había sido denunciada por truchar certificados médicos, Ana Riveros, fue sobreseída por la Justicia luego de que se confirmara que había sido otra persona la que cometió el delito. A raíz de una investigación de la UFI Genérica, la mujer había sido detenida e imputada.

El 6 de noviembre del año pasado, la profesional de la salud fue aprehendida por las autoridades tras un allanamiento que se llevó adelante en su domicilio situado en el Barrio Natania XV. Al día siguiente, el Ministerio Público la acusó formalmente por falsificación de documento privado.

Según la teoría del caso de los fiscales, Riveros falseó una receta médica para otra persona pudiera recibir una licencia en su trabajo. Sin embargo, los errores en el papel llamaron la atención de un auditor del Ministerio de Salud, que más tarde contactó a la médica -cuya firma y sello habían sido usados para perpetrar la farsa- y la puso en conocimiento de la maniobra.

La víctima del hecho, que cumplía tareas en la Guardia del nosocomio ubicado en Rivadavia, de apellido Chávez, denunció lo sucedido y fue la fiscalía la que indagó al respecto. Por algún motivo, dio con Riveros y entendió que había suficientes elementos de prueba como para imputarla.

Quizás el pasado de la acusada podría haber sido clave en ello, pues había sido castigada con una suspensión de juicio a prueba por un delito que no trascendió.

Lo cierto es que la mujer que presentó el certificado trucho, identificada como Johana Ramírez Rodríguez, reconoció que había sido ella la que quería faltar al trabajo y que encontró la manera de hacerlo con un recetario en blanco que halló en el hospital. Años atrás trabajaba en internaciones domiciliarias y había tenido a cierto acceso para hacerse del recetario.

En consecuencia, Ramírez Rodríguez fue imputada por falsificación de documento y uso de certificado falso en perjuicio de la fe pública, en concurso real. Por su parte, la fiscalía solicitó el sobreseimiento total y definitivo para la enfermera que fue representada por los abogados Rodrigo Aguirre e Ivana Salas.

Desde el entorno de la mujer que era inocente aseguraron que la misma fue dada de baja del Hospital Marcial Quiroga en enero de este año.

