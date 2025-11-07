viernes 7 de noviembre 2025

Investigación

Recuperó la libertad la enfermera del Hospital Marcial Quiroga acusada de falsificar recetas médicas

Se trata de Ana Riveros. La señalan de utilizar la firma, recetarios y sellos de otros profesionales para hacer partes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

InvesLa presunta falsificación de un certificado le podría costar la carrera a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga. Estamos hablando de Ana Riveros, la mujer detenida el pasado miércoles acusada de falsificación de documento privado.

La misma tuvo la audiencia de formalización este viernes y tras quedar imputada, la jueza Gloria Verónica Chicón le dictó la libertad tras la solicitud de sus abogados defensores, Ivana Salas y Rodrigo Aguirre.

La fiscalía tendrá un plazo de 6 meses para investigar a la enfermera Ana Riveros.

Esta mujer habría falsificado una receta médica para pedir licencia, pero los errores en el sello y en la supuesta profesión de la médica, apellido Chávez, llamaron poderosamente la atención en el nosocomio.

Se contactó a la médica que firmó esta supuesta receta y la misma confirmó que no era su letra, ni su firma. Ante la evidencia recolectada de que se trataría del delito de falsificación de documento privado, se realizó la denuncia correspondiente en UFI Genérica.

La detención de esta mujer se realizó el pasado miércoles en su casa del barrio Natania XV. En aquella ocasión, brigadistas de UFI Genérica realizaron dos allanamientos, en esta propiedad y en la oficina de Riveros en el centro de salud de Rivadavia.

